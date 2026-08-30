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Rozárium hudby ‘26 vyvrcholí v D. Krupej koncertom pod holým nebom
Záverečné podujatie sa začne 12. septembra o 16.00 h.
Autor TASR
Dolná Krupá 30. augusta (TASR) - Cyklus podujatí s názvom Rozárium hudby ‘26 vyvrcholí 12. septembra piknikom a večerným koncertom v anglickom parku pri kaštieli v Dolnej Krupej (okres Trnava). Ešte predtým sa uskutoční v nedeľu 30. augusta komorný koncert spojený s čítaním z Beethovenovej korešpondencie a koncert pre rodiny s deťmi (6. 9.). TASR o tom informoval Michal Palkovič z Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj.
Záverečné podujatie sa začne 12. septembra o 16.00 h. Návštevníci počas popoludnia spoznajú obnovené šľachtické sídlo, jeho historické súvislosti aj hudbu skladateľa, ktorého meno je s Dolnou Krupou dlhodobo spájané. Dramaturgia večera vychádza z Beethovenovej predstavy hudby ako neviditeľnej ríše, v ktorej tóny víria ako vietor a odrážajú vnútorný svet človeka.
Novinkou bude výber z Beethovenovej piesňovej tvorby, ktorý prednesie tenorista Matúš Šimko. Na pódiu sa k nemu pridajú huslista Igor Karško, violončelista Jozef Lupták, poľský klavirista Marcin Koziel a medzinárodne uznávaný fínsky klavirista, dirigent a skladateľ Olli Mustonen.
Záverečnému popoludniu budú predchádzať dva programy. V nedeľu 30. augusta o 16.00 h sa uskutoční komorný koncert spojený s čítaním z listov Jozefíny Brunsvikovej a Ludwiga van Beethovena. Hercov Silviu Soldanovú a Miroslava Beňuša hudobne doplnia Bee quartet a klaviristka Lea Tomášiková.
Nedeľa 6. septembra bude patriť rodinám s deťmi. Program predstaví skladby z Brunsvikovskej zbierky hudobnín uchovávanej v Slovenskom národnom archíve, Beethovenovo „Gassenhauer trio“ a Klavírne trio Es dur Johanna Nepomuka Hummela.
Záverečné podujatie sa začne 12. septembra o 16.00 h. Návštevníci počas popoludnia spoznajú obnovené šľachtické sídlo, jeho historické súvislosti aj hudbu skladateľa, ktorého meno je s Dolnou Krupou dlhodobo spájané. Dramaturgia večera vychádza z Beethovenovej predstavy hudby ako neviditeľnej ríše, v ktorej tóny víria ako vietor a odrážajú vnútorný svet človeka.
Novinkou bude výber z Beethovenovej piesňovej tvorby, ktorý prednesie tenorista Matúš Šimko. Na pódiu sa k nemu pridajú huslista Igor Karško, violončelista Jozef Lupták, poľský klavirista Marcin Koziel a medzinárodne uznávaný fínsky klavirista, dirigent a skladateľ Olli Mustonen.
Záverečnému popoludniu budú predchádzať dva programy. V nedeľu 30. augusta o 16.00 h sa uskutoční komorný koncert spojený s čítaním z listov Jozefíny Brunsvikovej a Ludwiga van Beethovena. Hercov Silviu Soldanovú a Miroslava Beňuša hudobne doplnia Bee quartet a klaviristka Lea Tomášiková.
Nedeľa 6. septembra bude patriť rodinám s deťmi. Program predstaví skladby z Brunsvikovskej zbierky hudobnín uchovávanej v Slovenskom národnom archíve, Beethovenovo „Gassenhauer trio“ a Klavírne trio Es dur Johanna Nepomuka Hummela.