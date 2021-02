Rožňavské osvetové stredisko začalo registráciu do Výtvarného spektra

Rožňava 9. februára (TASR) – Nadobúdanie vedomostí v umeleckej sfére a rozvíjanie zručností i kreativity u jednotlivcov je hlavným cieľom súťaže Výtvarné spektrum, ktorej regionálne kolo vyhlásilo Gemerské osvetové stredisko (GOS) Rožňava. Ako uvádzajú jeho pracovníci, umelci svoje diela do súťaže musia zaregistrovať do 25. februára.



„Tichou výzvou pre autorov 58. ročníka súťaže by mohlo byť práve slovo ‚experimentuj‘. Vykroč zo svojej komfortnej zóny. Situácia, v ktorej sa nachádzame, je nevšedná a dáva nám priestor zamýšľať sa nad vecami inak," vyzvala tvorcov Martina Kleinová, manažérka kultúry GOS.



Dodala, že spôsob preberania prác je pre pretrvávajúcu pandemickú situáciu predbežne naplánovaný na 24. a 25. februára. „Počas týchto dvoch dní budú môcť autori vo vyhradených hodinách priniesť svoje diela, ktoré budú následne posúdené odbornou porotou,“ povedala.