Rozsiahlu tvorbu P. Uchnára predstavia v SSM aj v Poštovom múzeu

Banská Bystrica 8. februára (TASR) – Výstavu maliara, grafika a ilustrátora Petra Uchnára sprístupní Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici v Thurzovom dome vo štvrtok (9. 2.) o 15.30 h. Výstava sa koná v spolupráci so Slovenskou poštou - Poštovým múzeom v Banskej Bystrici, pričom ďalšia časť výstavy tohto umelca sa koná práve tam.



Ako informuje hovorkyňa SSM Dana Kurtíková, Uchnár ilustroval viac ako 50 kníh, z ktorých viaceré vyšli aj v zahraničí. S jeho tvorbou sa môžu zoznámiť čitatelia a milovníci výtvarného umenia vo viacerých krajinách sveta. Na svojom konte má niekoľko významných ocenení, a to aj od vydavateľov a organizácií mimo Slovenska.



"Za svoju prvú knihu som dostal Zlaté jablko na Bienále ilustrácií v Bratislave '99. A s ním aj dôveru u vydavateľov, spolu s veľkou dávkou slobody v knižnej tvorbe. To predurčilo moje dve úspešné desaťročia v ilustrácii, ale v rozsahu svojej tvorby sa cítim skôr maliarom a grafikom. Rád sa preto touto výstavou vraciam ku grafickej tvorbe svojich začiatkov. A tiež popri mojich známych ilustráciách chcem vystaviť aj svoje voľné maľby z posledných rokov. Súčasťou mojej výstavy je aj predstavenie mojej známkovej tvorby v Poštovom múzeu," uviedol k výstave v Banskej Bystrici Uchnár.



S Banskou Bystricou ho spája aj vytvorenie prvej poštovej známky v tvare medovníkového srdca na svete, ktorá bola vydaná pri príležitosti 360. výročia konania Radvanského jarmoku. Slovenská pošta pri príležitosti výstavy vydá aj poštový lístok s prítlačou. Počas otvorenia výstavy bude v Thurzovom dome zriadená príležitostná poštová priehradka a pre návštevníkov bude k dispozícii aj príležitostná poštová pečiatka.



Sprievodnou akciou počas výstavy bude okrem iných aj krst katalógu, pripravený v spolupráci Stredoslovenského a Poštového múzea.



Výstava s názvom Peter Uchnár: plocha - priestor - príbeh potrvá do 14. mája.