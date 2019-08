RTVS dotočila vianočnú rozprávku, hlavnú úlohu v nej hrá príroda

Hlavní hrdinovia rozprávkového príbehu bojujú proti bezohľadnému ničeniu lesa a snažia sa zachrániť lesnú ríšu so všetkými jej bytosťami.

Bratislava 19. augusta (TASR) - Ochrana prírody a životného prostredia je nosnou témou tohtoročnej vianočnej rozprávky Čarovný kamienok, ktorú dotočil Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS). Filmári prežili 20 z 25 filmovacích dní priamo v prírode, natáčali na miestach ako Krupinské bralce, Kvačianska dolina, Červený kameň či priepasť Macocha. TASR o tom informovala PR manažérka RTVS Silvia Turnerová.



Hlavní hrdinovia rozprávkového príbehu bojujú proti bezohľadnému ničeniu lesa a snažia sa zachrániť lesnú ríšu so všetkými jej bytosťami. Filmový štáb, ktorý tvorilo 50 ľudí, čakala práca v prírodnom prostredí, čo však bolo náročnejšie ako bežné nakrúcanie. "Terén bol krásny, avšak prístup doň bol často komplikovaný. Mnohé lokality boli logisticky náročné na dopravu ľudí a techniky. Napríklad transport štábu do Kvačianskej doliny nebol vôbec žiadna zábava," hovorí producentka Zuzana Balkóová. "Mnohokrát sme radi využili služby miestnych obyvateľov a ich bezpečnej techniky, ako traktor, vozy, ale aj kone," dodáva.



Filmárom sťažili nakrúcanie aj vrtochy počasia. Okrem horúčav, ktoré preverili odolnosť štábu v júni, nakrúcanie skomplikoval aj dážď. "Chalúpku strigôňov, ktorá bola postavená na Červenom kameni, sme z dôvodu daždivého počasia stavali skoro dva týždne. Keď sa konečne dokončila, nasťahovali sa do nej turisti, ktorí ju považovali za atrakciu patriacu k hradu," spomína Balkóová.



Atmosféru rozprávky zvýrazňujú aj originálne kostýmy výtvarníka Martina Kotúčka. Medzi kostýmami, ktoré sa šili v dielňach na Slovensku a v Česku, boli aj kostýmy pre strigôňov. Tých stvárnili Ady Hajdu a Zuzana Bydžovská, v úlohách vládcov lesa sa predstavia Anna Javorková a Milan Bahúl. "Divákov očarí aj Kristína Spáčová v úlohe grófky Júlie či Jakub Jablonský v úlohe odvážneho mlynára Matúša," dodala Turnerová s tým, že výtvarník Martin Kotúček, ktorý spolupracoval na viacerých rozprávkach, filmoch či divadelných predstaveniach, popustil uzdu fantázii aj v kostýmoch pre rozprávkových "záporákov" - nevychovaného grófa Henricha v podaní Daniela Zulčáka či úzkostlivého komorníka Vendelína, ktorého stvárnil Jakub Rybárik.



Filmovacie dni má štáb za sebou, tvorcovia humorne ladenej televíznej rozprávky sa teraz presúvajú do štúdií a strižní, kde sa začnú výroba špeciálnych efektov, farebné korekcie a finálny zostrih. Čarovný kamienok uvedie verejnoprávna televízia v premiére počas vianočných sviatkov, na Štedrý deň.