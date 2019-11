RTVS nakrútila dokument k výročiu smrti svätých košických mučeníkov

Bratislava 20. novembra (TASR) - Tento rok uplynulo 400 rokov od smrti troch košických mučeníkov Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodzieckeho, ktorých pápež Ján Pavol II. vyhlásil v roku 1995 za svätých. Verejnoprávna televízia nakrútila o ich živote a práci dokument Narodení pre nebo. Dvojka ho uvedie v premiére v nedeľu 24. novembra o 21.45 h. TASR o tom informovala PR manažérka RTVS Silvia Turnerová.



Štúdio RTVS Košice v pôvodnom dokumente Narodení pre nebo približuje kľúčové udalosti zo života troch kňazov – ostrihomského kanonika Marka Križina a jezuitských kňazov Štefana Pongráca a Melichara Grodzieckeho, ktorí za vernosť pápežovi a katolíckej cirkvi neváhali dať to najcennejšie. Ich krátky život a mučenícka smrť sa odohrávajú na pozadí historických udalostí 17. storočia – 30-ročnej vojny, stavovských povstaní v Uhorsku i náboženských bojov medzi protestantmi a katolíkmi.



"Príbeh troch svätých košických mučeníkov je silný príbeh o vernosti. O vernosti troch obyčajných mladých mužov, ktorých osud privial pred 400 rokmi do Košíc a ktorých neobyčajná sila ducha a hlboká viera vyniesla do neba," hovorí režisérka dokumentu Silvia Košťová. "Mnohí, ktorí prechádzajú centrom metropoly východu, ani netušia, aké beštiálne mučenie sa tam, na mieste dnešného Premonštrátskeho kostola Najsvätejšej Trojice, kedysi udialo," dodáva s tým, že práve preto vznikol dokument Narodení pre nebo: "Aby ľudia konečne po 400 rokoch spoznali životný i posmrtný príbeh košických mučeníkov, aby spoznali ich bolesť, ich zázraky, ich skutočné tváre, ich svedectvo aj ich odkaz. Je to prvý dokument s hranými scénami, ktorý sa o košických mučeníkoch na Slovensku nakrútil."



Dokumentárny film sa popri živote košických mučeníkov zameriava aj na ich kult, úctu k nim po smrti a vysvetľuje dôvody, ktoré katolícku cirkev viedli ku kanonizácii kňazov. V dokumente účinkujú historici Ivan Chalupecký, Peter Zubko, archivár jezuitov Milan Hudaček, antropologička Silvia Bodoriková a cirkevné autority – emeritný košický arcibiskup Alojz Tkáč a košický metropolita Bernard Bober.