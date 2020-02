RTVS odmieta, že o Dankovom telefonáte informovala nedostatočne

Bratislava 7. februára (TASR) - Verejnoprávny RTVS odmieta tvrdenia, že o predsedovi SNS a parlamentu Andrejovi Dankovi informuje iba v pozitívnom duchu. Zdôrazňuje, že so žiadnym politikom ani politickou stranou nemá nadštandardné vzťahy. Reaguje tak na obvinenia v súvislosti s informovaním o súkromných telefonátoch medzi Dankom a obžalovanou Alenou Zs. TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.



RTVS nesúhlasí s tým, že by sa kauze venovala nedostatočne alebo menej ako iné médiá. "Pravda je, že RTVS sa predmetnému telefonátu rozsiahlo venovala na viacerých plochách tak v televíznom, ako aj v rozhlasovom vysielaní," uviedla hovorkyňa v stanovisku. Priestor na vyjadrenie podľa nej dostali aj mnohí politici.



Hovorkyňa doplnila, že RTVS sa podobne ako iné médiá rozhodla nevenovať intímnym detailom rozhovoru. "Nezaznamenali sme, že by obsah telefonátu mal politický charakter, a teda, že by bol daný verejný záujem na jeho podrobnom zverejnení," poznamenala.



RTVS nepovažuje za oprávnenú ani výčitku, že pozitívne a účelovo informuje o oficiálnych návštevách predsedu parlamentu v zahraničí. "Keďže sme verejnoprávne médium, redaktori sprevádzajú troch najvyšších ústavných činiteľov na ich oficiálnych cestách, a preto rovnako informujeme o aktivitách prezidentky SR a predsedu vlády," dodala verejnoprávna televízia. Odmieta aj tvrdenia o tom, že spravodajstvo stráca dôveryhodnosť a nie je objektívne. Odvoláva sa na odbornú štúdiu Univerzity Komenského i prieskum agentúry Median SK.