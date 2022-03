RTVS odvysiela medzinárodný charitatívny koncert „Save Ukraine“

Bratislava 25. marca (TASR) - Save Ukraine – #StopWar je názov medzinárodného charitatívneho koncertného maratónu, ktorý sa bude konať v nedeľu 27. marca na podporu Ukrajiny. Vznikol na základe iniciatívy poľskej verejnoprávnej televízie TVP v spolupráci s ukrajinskou verejnoprávnou televíziou a pod záštitou EBU. "Do medzinárodnej iniciatívy sa zapojila aj RTVS. Priamy prenos z podujatia odvysiela od 17.30 h na Dvojke a v rámci mimoriadneho spravodajského vysielania :24 aj na treťom televíznom okruhu," uviedol pre TASR PR manažér Filip Púchovský.



Priblížil, že Ukrajinu počas vysielania podporia hudobníci, umelci, občianski aktivisti, myšlienkoví lídri, herci, športovci, dobrovoľníci z celého sveta. Koncertný maratón budú šíriť televízne kanály z 20 krajín Európy a sveta, a tiež prostredníctvom streamovacích platforiem a sociálnych sietí.



Podujatím budú sprevádzať Ida Nowakovska, Donald Arleth a ukrajinskí moderátori Máša Jefrosinina a Timur Mirošničenko. Medzi účinkujúcimi budú aj svetoznáme kapely a umelci ako Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Fatboy Slim, Craig David, Brainstorm, víťazi Eurovízie Salvador Sobral a Netta a ďalší. Ukrajinských umelcov budú zastupovať Dakha Brakha, Ruslana, THE HARDKISS, Jamala, Go_A, MONATIK, Alyona Alyona. "Za Slovensko vyjadrí solidaritu a podporu mieru spevák Štefan Štec, ktorý má rusínske korene a do programu prispeje spevom aj silným odkazom," dodal Púchovský.







Charitatívny rozmer podujatia dopĺňa medzinárodná zbierka na humanitárnu pomoc pre obyvateľov Ukrajiny. Diváci zo všetkých krajín budú môcť prispieť do charitatívnej zbierky a poslať príspevok na oficiálny účet Národnej banky Ukrajiny zriadený Ministerstvom Sociálnych vecí Ukrajiny. "Číslo účtu bude zverejnené počas priameho prenosu priamo na obrazovkách v informačnej lište," avizuje RTVS s tým, že vyzbierané peniaze budú použité na zabezpečenie potravinovej pomoci a ubytovania pre utečencov a vysídlených obyvateľov Ukrajiny, ktorí opustili svoje domovy v dôsledku vojnového útoku, na nákup potrebného oblečenia a topánok pre utečencov, liekov a zdravotníckeho materiálu, na zabezpečenie základných potrieb pre obyvateľov Ukrajiny a jednorazovej finančnej pomoci a na zabezpečenie ďalších nevyhnutných potrieb obyvateľov.



Do akcie sa zapojí 20 európskych miest vrátane hlavného mesta Slovenska. Živý prenos z Medzinárodného charitatívneho koncertného maratónu "Save Ukraine – #StopWar" organizuje v nedeľu 27. marca o 17.00 h na Hlavnom námestí v Bratislave aj iniciatíva MIER UKRAJINE ZA NAŠU A VAŠU SLOBODU.