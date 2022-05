RTVS odvysiela sériu dokumentárnych filmov o centrách Ostrovy

Bratislava 30. mája (TASR) – Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) odvysiela na Dvojke osemdielnu sériu dokumentárnych filmov o kreatívnych centrách Ostrovy. Prinesie v nich pohľad do bežných dní kultúrnych centier, dobrovoľníkov, zakladateľov a umelcov, ktorí v nich pôsobia. Prvý diel o Divadle Potôň v Bátovciach odvysiela verejnoprávne médium 30. mája o 20.10 h. TASR o tom informoval PR manažér RTVS Stanislav Čačko.



"Vážim si a obdivujem prácu všetkých kreatívnych a tvorivých ľudí, o to viac dobrovoľníkov, ktorí venujú svoj čas a energiu zveľaďovaniu umenia a kultúry v rôznych kútoch Slovenska," povedal generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník. Verí, že mnohých divákov táto séria inšpiruje a otvorí im nové obzory.



Dôležitosť kultúrnych centier je na Slovensku podľa producentky televíznej série Lívie Filusovej nespochybniteľná. "Prežívajú vďaka obetavej a náročnej práci malých skupín ľudí naprieč celým Slovenskom, ktorým záleží na hodnotovej kultivácii svojho okolia. Neúnavne, bez výraznej pomoci štátu a adekvátneho finančného ohodnotenia, prinášajú esenciu umenia a kultúry tam, kde treba," zdôraznila Filusová.



Čačko priblížil, že prostredníctvom filmov sa diváci dostanú do zákulisia kultúrnych domov, ateliérov, skúšobní. Uvidia proces tvorby, úspechy aj neúspechy a nahliadnu do súkromia. "Ako človek, ktorý pozná všetkých ľudí z kultúrnych centier, ktorí neustále a vytrvale tvoria, prinášajú nové myšlienky a programy, sa domnievam, že práve títo ľudia budú pre televíznych divákov pozitívnou inšpiráciou," povedala autorka námetu Viera Dubačová.