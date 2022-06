RTVS opäť hľadá mladých talentovaných virtuózov

Bratislava 6. júna (TASR) - Mladí talentovaní hudobníci, ktorí majú odvahu zmerať si sily so svojimi rovesníkmi venujúcimi sa klasickej hudbe, sa môžu prihlásiť do talentovej šou Virtuózi V4. Súťaž vážnej hudby, ktorú v predvianočnom období vysiela Dvojka, predstaví na obrazovkách najväčšie talenty vážnej hudby nielen zo Slovenska, ale zo všetkých krajín V4 a Slovinska. TASR o tom informoval PR manažér RTVS Stanislav Čačko.



Hudobníci sa už môžu prihlásiť do šou Virtuózi V4 prostredníctvom online formulára. Spomedzi prihlásených talentov vo veku do 19 rokov (vrátane) sa štyria finalisti dostanú do medzinárodných kôl, kde si zmerajú sily so súťažiacimi zo Slovenska, Maďarska, Českej republiky, Poľska a Slovinska.



Víťaz súťaže dostane šancu vystúpiť v najslávnejších koncertných sálach sveta a získať štipendium v jednej z najprestížnejších hudobných inštitúcií. "Oproti predošlým ročníkom však nastáva veľká zmena, do súťaže sa tento rok môžu prihlásiť len hudobníci, teda detí hrajúce na hudobných nástrojoch, nie speváci," povedal Čačko.



Online prihlasovanie je otvorené už len pár dní a mladí hudobníci môžu nahrať svoje video a prihlášku zaregistrovať na webovej stránke virtuosos.com do 10. júna. Z prihlásených talentovaných hudobníkov bude 20 najlepších pozvaných na osobný kasting v televíznom štúdiu RTVS.