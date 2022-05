RTVS otvára 12. ročník festivalu rozhlasových rozprávok

Bratislava 16. mája (TASR) - Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) otvára 12. ročník rozhlasového festivalu Zázračný oriešok od utorka (17. 5.) v Piešťanoch. Do mesta zavíta rozhlasová rozprávková hra, monologická rozprávka a hra pre rodinu spolu so sprievodnými aktivitami zameranými na prezentáciu, popularizáciu a súťaž kvality rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a mladého poslucháča. TASR o tom informoval PR manažér Stanislav Čačko.



Súťažná prehliadka predstaví do piatka (20. 5.) rozhlasové hry vytvorené na motívy kníh domácich i zahraničných autorov odborom literárno-dramatickej výroby Slovenského rozhlasu za posledné dva roky. Súčasťou festivalu budú okrem počúvania súťažných titulov aj divadelné predstavenia, ilustrátorské workshopy pre deti, vernisáže, koncerty a početné besedy s autormi a inými umelcami zaoberajúcimi sa tvorbou pre detského prijímateľa.



"Osemnásť súťažných titulov v troch kategóriách čaká na verdikt deväťčlennej odbornej poroty i na konečné rozhodnutie troch pätnásťčlenných detských porôt v kategóriách rozprávkovej hry, monologickej rozprávky a hry pre rodinu," priblížil Čačko.



Cenu RTVS za celoživotné dielo a prínos v rozhlasovej dramatickej tvorbe pre deti odovzdajú v deň otvorenia festivalu Františkovi Kovárovi. "Zvláštna cena Literárneho informačného centra – Cena Márie Ďuríčkovej – poputuje tento rok do rúk spisovateľa Ľubomíra Feldeka za významný umelecký prínos pre literatúru určenú deťom a mladým čitateľom," avizuje Čačko. Dodáva, že rozhlasové programové služby budú v kontakte so svojimi poslucháčmi počas živých vysielaní a verejných nahrávok populárnych programov. Z Astória Villa sa ozve Ranné ladenie i Ladenie Rádia Devín, ďalej Popoludnie Rádia Slovensko s Romanom Bombošom a Ivanou Ilgovou s hudobnou hostkou Veronikou Strapkovou. V Kursalone sa odohrá slávnosť 12 zázračných orieškov s Michalom Jánošom a Adrianou Totikovou s hudobnými hosťami Barborou Švidraňovou a Šimonom Švidraňom, divákov zabaví Skúška sirén Tomáša Hudáka a Sama Trnku. Ceny festivalu Zázračný oriešok 2022 zohrajú výraznú úlohu na galavečere s moderátorkou Evou Pavlíkovou a Vrbovskými víťazmi v priamom prenose Rádia Regina Západ.



Sprievodný program, v ktorom figurujú výstavy slovenských a českých ilustrátorov, tvorivé dielne, divadelné dramatizácie, scénické čítania či výstava ocenených detských prác, reflektuje aj 100. výročie narodenia Kláry Jarunkovej.