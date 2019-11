RTVS sa zapojí do medzinárodného projektu Vychovaní k slobode

Bratislava 6. novembra (TASR) - RTVS sa stala súčasťou medzinárodného projektu Vychovaní k slobode. Spolu s ďalšími verejnoprávnymi rozhlasovými stanicami v desiatich európskych krajinách odvysiela v ten istý deň príbehy zo strednej a východnej Európy, ktoré sa pozreli na 30-ročné obdobie slobody. V rozhlasovom éteri zaznejú v sobotu 9. novembra. TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.



Rádio Devín pripravilo pri tejto príležitosti dva nové fíčre. Tehotenský denník od Terezy Križkovej si poslucháči môžu vypočuť v sobotu o 11.00 h a Daň za zamat od Sone Gyarfašovej o 14.30 h. V rámci projektu pridá o 11.25 h aj príbeh českého autora Daniela Kupšovského pod názvom Partia v zrkadle.



Čo znamená byť slobodní? Za čo ľudia pred 30 rokmi bojovali a zomreli? Ako sa zmenil život tých, ktorí prežili, alebo boli vychovaní s myšlienkou, že prešli revolúciou? Čo znamená sloboda pre generáciu mladých ľudí, ktorí vyrastali v období posledných 30 rokov? Možno hovoriť o generácii strednej a východnej Európy, ktorá zdieľa rovnaké hodnoty a ideály? Na tieto otázky hľadali odpovede autori z 11 krajín prostredníctvom rôznych rozhlasových dokumentov. "Ambíciou projektu je cez osobné príbehy prispieť k hlbšiemu poznaniu našej nedávnej minulosti. A zároveň je oslavou rádia ako média, ktoré zohralo v tejto historickej ére dôležitú úlohu," priblížila vedúca odboru literárno-dramatickej výroby Slovenského rozhlasu Zuzana Belková.



Fíčer Tehotenský denník odkrýva na skupine piatich spolužiakov generácie Y nielen to, kam dospela táto nádejná generácia mileniálov, ale aj to, kde sa ocitla naša spoločnosť postkomunistickej krajiny 30 rokov po Nežnej revolúcii. Postavený je na rozhovoroch piatich kamarátov, ktoré vychádzajú z existenčnej krízy autorky Terezy Križkovej, hodnotiacej svoj život v prelomovom období tehotenstva. Soňa Gyarfašová sa v Dani za zamat zaoberá tým, ako sa naša spoločnosť ešte stále nevyrovnala s minulosťou, pričom zločiny totalitného režimu neboli nikdy potrestané a čím ďalej, tým viac sa relativizujú. O tom, či sa dá budovať spravodlivá spoločnosť na nespravodlivých základoch, začala autorka rozmýšľať v čase, keď sa stretla s prvými politickými väzňami minulého režimu, ktorí skončili na okraji záujmu spoločnosti.



Originálny názov medzinárodného projektu je Raised to Be Free. Stories From Central and Eastern Europe (Vychovaní k slobode. Príbehy zo strednej a východnej Európy). Autorom myšlienky je kultúrny vysielací okruh Rumunského rozhlasu (Radio Romania Culture Channel). Zapojili sa do neho verejnoprávne médiá z 11 krajín – okrem Rumunska, aj z Moldavska, Srbska, Ukrajiny, Česka, Slovenska, Slovinska, Poľska, Nemecka, Maďarska a Litvy. Všetci sú členmi Európskej vysielacej únie (EBU).