RTVS: Slovenský panteón pokračuje dokumentom o Antonovi Srholcovi

Bratislava 7. januára (TASR) - RTVS začína od nedele (10.1.) s vysielaním nových dokumentov z cyklu Slovenský panteón. TASR o tom informoval PR manažér Stanislav Čačko. Verejnoprávna televízia prinesie každý týždeň na obrazovky Jednotky príbehy osobností, ktoré formovali dejiny Slovenska. Prvá tohtoročná časť cyklu je venovaná Antonovi Srholcovi a RTVS ju odvysiela o 20.30 h.



Dôvodom je výročie úmrtia Antona Srholca, od ktorého vo štvrtok uplynulo päť rokov. "Kvôli svojmu presvedčeniu a povahe musel Srholec už od pomerne nízkeho veku čeliť nemalým prekážkam. Komunisti mu bránili v štúdiu, dostal sa do väzenia a následne aj do uránových baní," priblížil Čačko.



Jeho postavu stvárnil Marko Igonda a v záverečných scénach Srholcov mladší brat Michal. Čačko priblížil, že nakrúcanie prebiehalo aj na autentických miestach ako napríklad v Srholcovej rodnej Skalici, Velehrade, Justičnom paláci, ale aj v resocializačnom zariadení RESOTY, ktoré založil. Filmári zavítali aj do povodia rieky Morava v Devínskej Novej Vsi či do kláštora františkánov v Bratislave.



RTVS postupne každú nedeľu v hlavnom vysielacom čase odvysiela dokumenty o Jurajovi Jánošíkovi, ktorého stvárni herec Juraj Bača, o Ľudovítovi Štúrovi, ktorého si zahrá Ján Ďuriš či o Jozefovi Gabčíkovi v podaní Michala Režného. Každú nedeľu zároveň Jednotka po odvysielaní dokumentu uvedie aj tematicky nadväzujúci film.



Dokumenty v sebe spájajú hrané scény, moderátorský komentár Štefana Chrappu a vyjadrenia významných slovenských historikov. Príbehovou líniou prevedie divákov hlas Dušana Jamricha.



Prvú časť dokumentárneho cyklu priniesla Jednotka divákom pri príležitosti osláv 140. výročia narodenia generála Milana Rastislava Štefánika v júli minulého roka.