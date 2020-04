Bratislava 27. apríla (TASR) - RTVS uvedie v televíznej premiére dokumentárny film Skutok sa stal. Príbeh troch kamarátov Oskara Fegyveresa, Róberta Remiáša a Petra Tótha o tom, ako to bolo s únosom prezidentovho syna, vraždou Remiáša a kauzou Technopol, aj o tom, čo s tým má Marian K., nakrútila režisérka Barbora Berezňáková. Diváci ho uvidia v stredu 29. apríla o 21.05 na Dvojke. TASR o tom informoval PR manažér Marián Prevendarčík.



"Skutok sa stal nás vracia do temných 90. rokov mečiarizmu, únosov a výbuchov áut. Predtým, ako si páchatelia ekonomickej kriminality navliekli biele goliere, bolo Slovensko čiernou dierou Európy, kde bolo možné v spolupráci s tajnou službou uniesť prezidentovho syna a objednať si vraždu svedka únosu. Dokument cez príbeh troch hrdinov (či antihrdinov) Oskara Fegyveresa, Róberta Remiáša a Petra Tótha odhaľuje mozaiku vzťahov a udalostí, ktoré hýbu našou spoločnosťou dodnes," poznamenal šéfdramaturg dokumentárnej tvorby RTVS Ondrej Starinský.



Film sa zaoberá politickými zločinmi spáchanými v novovzniknutej Slovenskej republike v 90. rokoch minulého storočia, ktoré neboli nikdy potrestané - únos prezidentovho syna, vražda Róberta Remiáša a kauza Technopol. Príbeh je rozprávaný prostredníctvom troch zúčastnených postáv - obete vraždy, svedka únosu prezidentovho syna a vtedy mladého investigatívneho novinára. Divák vidí, ako sa zapletú do vysokej politickej aféry a sledujú z retrospektívneho pohľadu, ako sa ich životy, postavy a motivácie vyvíjali.



"Jedného dňa počas natáčania mi Oskar Fegyveres poradil, aby som namiesto tejto ťažkej politickej témy spravila dokument o púpave. V tom čase to znelo smiešne, ale do tohto nápadu som sa zamilovala. Je aj politickým dokumentom o púpavách. Práve púpava sa neskôr stala pre mňa veľkou metaforou pre všetky politické zločiny, ktoré sa šíria po krajine ako semená púpavy," opísala režisérka Barbora Berezňáková, ktorá je presvedčená o tom, že precedens nepotrestaného trestného činu sa voľne šíri krajinou a robí zo všetkých obete systému. Film sa preto snaží nielen vyšetrovať zločiny z minulosti, ale aj poukázať na to, do akej miery sú tieto udalosti prepojené s prítomnosťou.



Snímka získala ocenenie Cinematik.doc na 14. ročníku medzinárodného filmového festivalu Cinematik Piešťany 2019 ako najlepší dokumentárny film.