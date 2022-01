RTVS uvedie v televíznej premiére film Správa

Bratislava 24. januára (TASR) - Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) odvysiela v stredu 26. januára o 20.30 h na Jednotke premiéru filmu Správa. Snímku režiséra Petra Bebjaka, ktorá vznikla na základe knižnej predlohy autobiografického románu Čo Dante nevidel od Alfréda Wetzlera, si diváci pozrú v predvečer Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu. Tieto udalosti si pripomenie aj ďalším vysielaním. TASR o tom informoval PR manažér Stanislav Čačko.



Alfrédovi Wetzlerovi sa 7. apríla 1944 podarilo spolu s mladším väzňom Vrbom uniknúť z prísne stráženého tábora smrti Osvienčim. Cieľom úteku nebolo zachrániť si vlastný život, ale zabrániť umieraniu tisícok ľudí. Po smrteľne nebezpečnom putovaní dorazili na Slovensko, kde vznikla správa o genocíde. Tajnými cestami sa dostala až do rúk Winstona Churchilla a Franklina D. Roosevelta a zasiahla do vývoja 2. svetovej vojny. O tom je príbeh filmu Správa.



V snímke hrá viacero hercov, pre ktorých účinkovanie v Správe predstavovalo potrebu dokonalej prípravy, nielen psychickej, ale aj fyzickej. Jeden z protagonistov, Noël Czuczor, pre svoju rolu schudol 18 kilogramov, jeho kolega Jan Nedbal až 50 kilogramov. "Asi dva mesiace som jedol jedno malé jedlo denne, vyfajčil 30 cigariet a keď som mal hlad, tak som si dal kávu," spomína predstaviteľ františkánskeho kňaza.



Hlavných hrdinov, Valéra a Fredyho, stvárnili Noël Czuczor a Peter Ondrejička. Pre oboch išlo o unikátnu skúsenosť. "Herec chce často pochopiť, porozumieť postave, ktorú stvárňuje. Aj keď je tá postava úplne iná, než on sám. Ale ako možno pochopiť niečo tak extrémne, ako je nevedieť, či sa dožijete večera alebo ďalšieho rána? To nemôžete skutočne pochopiť," hovorí Noël. Jeho kolega Peter Ondrejička sa zamýšľal najmä nad hrdinstvom osobností Wetzlera a Vrbu. "Spočívalo v tom, že napriek tomu, že riskovali pri úteku, neskončilo sa to len záchranou ich životov. Ich snahou bola záchrana všetkých ostatných, ktorí to zažívali alebo ešte len mali zažiť. Ich ľudskosť v časoch, keď jej bolo málo, je obdivuhodná," uviedol herec.



Medzinárodnému dňu pamiatky obetí holokaustu venuje RTVS vysielanie aj v ďalších dňoch. Odvysiela napríklad dokument o osude židovskej rodiny artistov Keď sa diabol zmiluje, dokument Spravodliví o Slovákoch, ktorí počas 2. svetovej vojny pomáhali Židom, ale aj hraný film Námestie svätej Alžbety, príbeh tragickej lásky slovenského chlapca a židovského dievčaťa v rokoch 2. svetovej vojny.