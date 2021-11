RTVS vydáva knihu legendárneho kabaratu Ktosi je za dverami

Bratislava 12. novembra (TASR) - Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) vydáva knihu Ktosi je za dverami - To najlepšie z legendárneho televízneho kabaretu. Fanúšikom programu Milana Lasicu a Júliusa Satinského ponúkne aj pohľad do zákulisia príprav legendárneho televízneho kabaretu. "Program je aj 40 rokov po svojom vzniku obľúbeným zábavným predstavením s výbornými hosťami a množstvom nezabudnuteľných komických dialógov či scénok, z ktorých mnohé doslova zľudoveli," TASR informovala hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová. Kniha bude dostupná od pondelka 15. novembra.



Na 240 stranách prináša výber z tých najlepších dialógov Milana Lasicu a Júliusa Satinského, prepísaných z jednotlivých častí programu Ktosi je za dverami. Okrem iného v nej čitatelia nájdu ukážky pôvodných scenárov, nájdených v televíznom archíve. Autori avizujú, že kniha je plná pôvodných fotografií z nakrúcania i doposiaľ nezverejnených príloh scenárov, doplnených o ručne písané poznámky autorov a originálne ilustrácie od Danglára: "Nechýbajú v nej ani kompletné dialógy s Mariánom Labudom, Milošom Kopeckým, sestrami Vášáryovými, Kamilou Magálovou, Zdenou Studenkovou a ďalšími."



Knihu otvára predhovor Zdeňka Svěráka a uzatvára posledný rozhovor s Milanom Lasicom, v ktorom spomína na pozadie vzniku a výroby kabaretu a objasňuje, prečo prišlo k jeho zákazu. Obsiahly doslov ponúka príbeh vzniku relácie Ktosi je za dverami a mapuje, ako sa dvom zakázaným komikom podarilo vrátiť do televízie a pripraviť veľkolepú premiéru svojho programu. "Zároveň detailne rozoberá jednotlivé epizódy a zmeny, ktorými celý program prechádzal," dodáva RTVS. Jej generálny riaditeľ Jaroslav Rezník komentoval vydanie knihy slovami: "Dvojici oftalmológov ľudských duší L+S sme ako národ veľa dlžní za to, ako nám svojím humorom otvárali oči a nie som si istý, či im to niekedy dokážeme splatiť. RTVS sa o to pokúsila aj takto."



Ktosi je za dverami je zábavný program, ktorého prvú časť odvysielala Československá televízia na konci roka 1978 a poslednú, desiatu, začiatkom roka 1983. Potom program zakázali a Lasica so Satinským sa k podobnému formátu už nikdy nevrátili. Reprízy zábavného programu vysiela na obrazovkách televízna Dvojka počas víkendových popoludní a programu každoročne patrí aj silvestrovské vysielanie.