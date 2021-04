RTVS vyhlasuje 37. ročník Košického zlatého pokladu

Bratislava 30. apríla (TASR) - Autori a interpreti môžu opäť prihlásiť svoje vlastné, po slovensky spievané skladby do pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad (KZP). V poradí 37. ročník súťaže spustí košické štúdio RTVS od soboty 1. mája. Pesničky bude možné prihlasovať elektronicky do 31. augusta. Finále súťaže sa uskutoční 6. novembra. TASR o tom informoval PR manažér Stanislav Čačko.



"Súťažiaci môžu po minuloročnej premiére opäť súťažiť o najlepší text, plánujeme knižnú publikáciu, televízny program i live stream z finálového večera. Našou snahou je ešte viac priblížiť KZP mladej generácii, a preto po minuloročnej skúške nanečisto zaradíme aj hlasovanie študentov vysokých škôl o najlepšiu skladbu, text i interpreta," uviedol riaditeľ Štúdia RTVS Košice Jozef Puchala. Víťazi získajú finančné ceny vrátane Ceny za najlepší piesňový text. Absolútny víťaz si bude môcť nahrať svoju súťažnú skladbu v nahrávacom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Autori a interpreti môžu svoje súťažné skladby prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára na webstránke RTVS.sk.



Z prihlásených príspevkov vyberie výberová komisia začiatkom septembra dve skupiny postupujúcich piesní. "Do prvej skupiny vyberie šesť, ktoré postúpia priamo do finále. Do druhej skupiny, teda do semifinálového kola súťaže, vyberie najviac dvadsať piesní," dodal Čačko. Semifinálové kolo súťaže odvysiela 25. septembra Rádio Slovensko a šesť súťažných piesní s najvyšším počtom získaných SMS hlasov postúpi do finále na základe hlasovania poslucháčov.



"Novinkou 37. ročníka Košického zlatého pokladu bude zaradenie každej finálovej skladby v predpremiére do relácie Svet hudby vo vysielaní Rádia Slovensko spolu s krátkym rozborom hudby a textu od renomovaných slovenských skladateľov a textárov Igora Timka, Petra Biča, Ľuboša Zemana, Vlada Krausza a ďalších," prezradil riaditeľ súťaže Juraj Hidvéghy. Verí, že pandémia nijako neohrozí plánovaný finálový koncert súťaže, ktorý sa uskutoční 6. novembra v košickom Kulturparku.



Pesničková súťaž Košický zlatý poklad vznikla v roku 1980. Od počiatku ponúka priestor na propagáciu pôvodnej slovenskej populárnej hudby. Na finálových kolách uplynulých ročníkov zaznelo dokopy 397 súťažných piesní. K najznámejším interpretom, ktorí na tejto súťaži odštartovali svoju kariéru, patria Peter Nagy, Beáta Dubasová, No Name, Nocadeň, Marián Čekovský, Peter Cmorik, Iconito či Tomáš Buranovský.