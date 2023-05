Bratislava 4. mája (TASR) - RTVS vyhlasuje 39. ročník súťaže Košický zlatý poklad 2023. Autori a interpreti pôvodnej slovenskej populárnej hudby môžu do 1. septembra prihlasovať svoje vlastné, po slovensky spievané skladby. Finále sa uskutoční 21. októbra. TASR o tom informoval PR manažér Filip Púchovský.



"Košický zlatý poklad je renomovaná súťažná platforma - je to skvelá príležitosť pre hudobníkov, spevákov, skladateľov a textárov dať o sebe vedieť," uviedol riaditeľ súťaže Juraj Hidvéghy.



Na víťazov podľa Púchovského čakajú finančné výhry, finančná Cena za najlepší piesňový text. Zároveň môžu získať aj Cenu Rádia Slovensko a Cenu východoslovenských internátnych rozhlasových štúdií. "Z prihlásených piesní vyberie výberová komisia začiatkom septembra dve skupiny postupujúcich piesní," ozrejmil.



Priblížil, že do prvej skupiny vyberie šesť, ktoré postúpia priamo do finále, a do druhej skupiny, do semifinálového kola súťaže, vyberie najviac 20 piesní.