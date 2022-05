V roku 2021 prijal RTVS do centrálneho registra námetov 226 projektov

Bratislava 14. mája (TASR) - Do centrálneho registra námetov (CRN) prijal RTVS v priebehu roka 2021 celkovo 226 projektov, z toho 215 televíznych a 11 rozhlasových. Vyplýva to z Výročnej správy o činnosti a hospodárení RTVS za rok 2021, ktorú vo štvrtok (12. 5.) prerokovala a vzala na vedomie Rada RTVS.



"Všetky projekty posúdila Dramaturgická rada RTVS, 49 projektov schválila, 79 zamietla a 98 projektov bolo zaradených do vývoja," konkretizovali predkladatelia správy. V roku 2021 RTVS otvorila celkovo štyri výzvy na predkladanie námetov – výzvu na hraný, dokumentárny a animovaný debut a výzvu SNP, ktorú vyhodnocovali v prvom polroku 2022, zaregistrovali v rámci nej sedem projektov, z toho dva boli vyňaté, keďže nespĺňali základné kritériá.



CRN je priestor pre systémovú prácu s námetmi alebo programovými projektmi, ktoré prichádzajú rovnako z interného, ako aj z externého prostredia. Všetky hodnotené projekty sú predmetom rokovania dramaturgickej rady, ktorá rozhoduje o ďalšom postupe. O definitívnom prijatí predloženého námetu/projektu rozhoduje programová rada.