RTVS:V letnej programovej štruktúre zarezonuje 50. výročie augusta '68

Bratislava 5. júla (TASR) - Špeciálnu pozornosť v letnej vysielacej štruktúre venuje RTVS 50. výročiu okupácie Československa v roku 1968. V deň výročia - 21. augusta, uvedie Jednotka v televíznej premiére koprodukčný film Dubček, Dvojka zasa prinesie sériu dokumentov na túto tému.



Diváci si môžu pozrieť premiérový dvojdielny dokument Válek či päťdielnu dokumentárnu sériu režisérov z krajín bývalej Varšavskej zmluvy v koprodukcii Petra Kerekesa a RTVS pod názvom Okupácia. "V programe sa objaví i ďalší koprodukčný dokument RTVS režisérky Anny Kryvenko pod názvom Môj neznámy vojak, taktiež dokument mladej režisérky Barbory Berezňákovej Spýtaj sa vašich:'68. Rovnako môžeme upozorniť na dokumenty z produkcie štúdia Banská Bystrica - BB-rozhlasový August '68 a Príbeh okupovaného mesta Sliač, a z akvizičných dokumentov napríklad na príbeh o olympioničke Věre Čáslavskej pod názvom Věra," informoval Juraj Kačo zo sekcie marketingu a komunikácie RTVS.



Vo vysielaní Jednotky budú júlové večery až do 15. júla patriť futbalu a vrcholiacim majstrovstvám sveta v Rusku. Letné osvieženie prinesú staršie komédie s Louisom de Funesom a séria dobrodružno-komediálnych filmov s ďalšou francúzskou legendou Jeanom Paulom Belmondom. "V druhej polovici júla sa na Jednotku vracia obľúbený seriál z prostredia policajnej stanice Četníci z Luhačovíc. Program poteší aj fanúšikov westernu klasickými snímkami, ako Chisum, Medzi supmi, Old Surehand či Winnetou a miešanka Apanači," doplnil Kačo.



Piatkové večery spríjemní divákom Jednotky od 13. júla séria filmov s agentom Jamesom Bondom. Nedeľný program ponúkne od 8. júla niekoľko dvojdielnych filmov, napríklad Kartúza parmská, Boris Guliano - Policajt v Palerme či Klan Lanzacovcov.



V letnej vysielacej štruktúre Dvojky budú popri júlových prenosoch z Tour De France a letných festivaloch dominovať významné výročia a pamätné dni. Okrem už spomínaného 50. výročia okupácie Československa v roku 1968 a tematického vysielania k sviatku svätých Cyrila a Metoda či výročiu SNP pripomenie program Dvojky i Pamätný deň rómskeho holokaustu. "V tejto súvislosti Dvojka odvysiela 2. augusta premiéru dlhometrážneho dokumentárneho filmu režiséra Mareka Šulíka Ťažká duša s autentickými žalostnými rómskymi piesňami," spresnil Kačo.



V rámci prázdninového vysielania pre deti zaraďuje RTVS do programu zahraničné animované seriály Calimero, Pikkuli, Príbehy z Feniklovej ulice a slovenský Obedníček z dielne STV. "Po jarnej sezóne plnej veľkých medzinárodných športových podujatí sa vracia na obrazovky Dvojky podvečerný slot s deduškom Večerníčkom a Veľkým detským predstavením," dodal zástupca RTVS.



Každý večer po 21. hodine v rámci Letného kina prinesie Dvojka výber filmov európskej aj svetovej produkcie. Sedem pondelkových večerov bude patriť filmom Alfreda Hitchcocka, v piatok filmoví fanúšikovia uvidia filmy Ingmara Bergmana.