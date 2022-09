Rukopis textu k piesni Starman od Bowieho vydražili za 225.440 eur

Londýn 29. septembra (TASR) - Za vyše 200.000 libier (takmer 222.000 eur) vydražili v utorok rukopis textu ku skladbe Starman britského hudobníka Davida Bowieho. Táto pieseň patrí medzi jeho najznámejšie. TASR správu prevzala zo spravodajskej stanice Sky News.



Cena hárku, napísaného modrým atramentom na štvorčekovanom grafickom papieri, sa pôvodne odhadovala na 40.000 libier. Výsledná cena dosiahla päťkrát viac – 203.500 libier (225.440 eur).



V mene súkromného zberateľa ho získal Olivier Varenne, riaditeľ akvizícií a zbierok v Múzeu starého a nového umenia (MONA) v austrálskej Tasmánii, uvádza Sky News.



"O tento historický kúsok prejavili bezprecedentný záujem zberatelia z celého sveta," povedal Paul Fairweather zo spoločnosti Omega Auctions, ktorá dražbu zorganizovala.



Skladba Starman bola vydaná 28. apríla 1972 na značke RCA Records ako hlavný singel z Bowieho piateho štúdiového albumu The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.



Bowie, vlastným menom David Robert Jones, sa narodil 8. januára 1947 v južnej časti Londýna. Zomrel vo veku 69 rokov na následky rakovinového ochorenia 10. januára 2016.