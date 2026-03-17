Ruská balerína ukrajinského pôvodu na galavečere v Ríme nevystúpi
Rím 17. marca (TASR) - Známa balerína Svetlana Zacharovová, ktorá je hviezdou baletu moskovského Veľkého divadla a podporovateľkou ruského prezidenta Vladimira Putina, nevystúpi na baletnom galavečere Les Étoiles v Ríme. Organizátori tohto podujatia svoje rozhodnutie odôvodnili zodpovednosťou kultúrnych inštitúcií v súčasnom geopolitickom kontexte. Ako informovala agentúra Reuters, Zacharovová (46) sa síce narodila na Ukrajine, ale v rokoch 2008–12 bola poslankyňou ruského parlamentu za stranu Jednotné Rusko, píše TASR.
V januári tohto roka bola po protestoch ukrajinského veľvyslanectva vyškrtnutá zo zoznamu účinkujúcich na festivale vo Florencii. Jej vyradenie zo zoznamu jeho účinkujúcich v Ríme nasledovalo po spornom rozhodnutí organizátorov medzinárodného bienále súčasného umenia v Benátkach o znovuotvorení ruského pavilónu, ktoré vyvolalo vlnu kritiky veľkej časti umeleckej obce i EÚ.
Po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 organizátori bienále zakázali účasť osobám napojeným na ruskú vládu. Rusko sa preto nezúčastnilo ani na nasledujúcom ročníku v roku 2024.
Podpredseda talianskej vlády Matteo Salvini, ktorého krajne pravicová strana Liga mala pred vojnou na Ukrajine blízke väzby s Putinovou stranou Jednotné Rusko, podporil toto rozhodnutie organizátorov bienále v Benátkach a v utorok kritizoval vyradenie Zacharovovej ako prejav rusofóbie, pričom upozornil, že „vylučovanie umelcov konflikt nevyrieši, len ho komplikuje.“
Reuters pripomenul, že talianska premiérka Giorgia Meloniová je na rozdiel od Salviniho od začiatku vojny rozpútanej Ruskom veľkou podporovateľkou Ukrajiny i sankcií proti Rusku.
Organizátori kultúrnych podujatí v Taliansku sa v uplynulom období už niekoľkokrát pokúsili hostiť ruských umelcov, no kvôli kritike ustúpili. Vlani tak zrušili koncert vážnej hudby v paláci neďaleko Neapola - dirigovať ho totiž mal ruský dirigent Valerij Gergijev, ktorý je všeobecne považovaný za človeka blízkeho Putinovi.
Baletný galavečer Les Étoiles sa v Ríme bude konať 20. a 21. marca.
