Ruský šéfdirigent ostravskej filharmónie: Pociťujem hnev a rozhorčenie

Ostrava 3. marca (TASR) - "Prestaňte, pravda nie je na vašej strane!" Takýto odkaz vyslal do Kremľa Vasilij Sinajskij, jeden z najprestížnejších svetových dirigentov a umelec ruského pôvodu, ktorý pôsobí na poste šéfdirigenta Janáčkovej filharmónie v Ostrave. Postup ruských vojsk na Ukrajine označil za "odpornú inváziu" na územie suverénneho štátu.



TASR správu prevzala v stredu zo servisu internetového spravodajského portálu Novinky.cz.



"Okrem hnevu a rozhorčenia, ktoré cítim, keď vidím súčasnú nespravodlivosť, mám s ľuďmi na Ukrajine veľký súcit. Môj starý otec bol Ukrajinec a už od detstva som od svojej matky a ďalších príbuzných počúval ukrajinské piesne a príslovia. Najšťastnejšie chvíle som prežil cez prázdniny u príbuzných v Kyjeve a okolí. Už vtedy som cítil lásku Ukrajincov k vlasti - ako sa snažili urobiť všetko pre to, aby rozkvitala," uviedol Sinajskij.



"Keď moji priatelia - vynikajúci ukrajinskí hudobníci - dirigent Stefan Turchak a skladateľ Myroslav Skoryk, chodievali do môjho lotyšského orchestra, organizovali sme spolu koncerty, ktoré zostali dlho v pamäti," povedal Sinajskij.



"Súčasné udalosti pôsobia ako odporná invázia do suverénneho štátu, ktorá spôsobuje len smútok a tragédiu. Tým, ktorí to všetko začali, by prospelo vypočuť si ukrajinskú štátnu hymnu. Je to čistá, silná a jasná melódia, ktorá veľmi dobre ukazuje charakter tohto národa. Jej zvuk bude vždy prevládať nad rinčaním nepriateľských zbraní," dodal 74-ročný ruský dirigent.