RVR: Frekvencie z jesenného výberového konania chce 17 žiadateľov

Bratislava 14. októbra (TASR) - Do jesenného výberového konania, v ktorom je zaradených 67 voľných rozhlasových frekvencií, sa prihlásili osemnásti žiadatelia – desiati súčasní vysielatelia a ôsmi žiadatelia o novú licenciu na vysielanie rozhlasovej programovej služby. Informovala o tom hovorkyňa Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) Ivana Čaučíková.



"Najväčší záujem je o frekvencie 106,1 MHz Bratislava a 106,2 MHz Trnava, na ktorých by chcelo vysielať šesť žiadateľov. Naopak o sedem zaradených frekvencií neprejavil záujem žiadny vysielateľ," uviedla.



Rada bude o pridelení frekvencií rozhodovať 19. novembra, o deň skôr sa uskutoční ústne vypočutie žiadateľov. "Vzhľadom na obmedzenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 sa zrealizujú rovnako ako v jarnom výberovom konaní prostredníctvom videohovoru," dodala hovorkyňa RVR.