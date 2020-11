Rybičky 48 vydávajú singel Goodbye, ktorý nahrali s Marekom Ztraceným

Bratislava 2. novembra (TASR) – Známa česká skupina Rybičky 48, obľúbená všetkými rockovými generáciami, prichádza s niekoľkými novinkami. Spoločne s Marekom Ztraceným predstavuje pieseň Goodbye o priateľstve, smrti a radosti zo života. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.



„Je to taký pekný pop, takže by bol hriech neprizvať k tomu princa českej popovej scény,“ uviedol pre médiá frontman kapely Kuba Ryba. Singel Goodbye dostal vizuálnu podobu od skúseného režiséra Ondřeja Kudyna.







Druhou novinkou od Rybičky 48 je song My, ktorý skupina venuje fanúšikom za 18 rokov podpory a inšpirácie. Legendárna česká rocková kapela, momentálne spolupracujúca s vydavateľstvom Universal Music, pozýva fanúšikov už teraz na Rockový reparát, ktorý bude 4. decembra 2021 v pražskej O2 aréne.



Skladbu Goodbye popisuje frontman skupiny Kuba Ryba ako song o priateľstve, smrti, starobe, radosti zo života a zmierení sa so smrťou. „Je to po dlhšej dobe vážnejšia pesnička. Na spoluprácu si vždy vyberáme ľudí, s ktorými je nám dobre. Mareka poznáme dlho a vieme, že si zo seba vie urobiť srandu, viď jeho rolu v našom staršom klipe Správní chlapi. Ja som mu v klipe už tiež hral, a tak prišla na rad spoločná pieseň. Naviac toto je taký pekný popík, takže by bol hriech neprizvať k tomu princa českej popovej scény. Marek si tam napísal i jednu slohu. Mám radosť, že sa do songu zapojil i po tvorivej stránke.“



Spevák a textár Marek Ztracený potvrdzuje, že sú so skupinou z rovnakého cesta. „Chalani z Rybičiek sú moji kamaráti a moja obľúbená kapela, ktorej fandím. Tak akosi na festivaloch dospievame a starneme. Už dlhšie sme hovorili o tom, že niečo spolu skúsime. Kuba bol rýchlejší a zložil túto peknú vec, kam som ja doplnil jednu slohu. Od začiatku sa mi páčila a mimochodom medzi tým, čo mi ju Kuba poslal, a keď sme ju nahrali v štúdiu, ubehlo zhruba 48 hodín. Teším sa, až si ju niekedy zaspievame spolu na koncerte,“ dodal Marek.