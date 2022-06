Rýchliky ZSSK budú mať počas festivalu mimoriadnu zastávku

Bratislava 28. júna (TASR) – Návštevníci najväčšieho folklórneho festivalu na Slovensku vo Východnej môžu aj tento rok využiť mimoriadne spoje Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Národný dopravca vypraví od 30. júna do 3. júla vlaky s mimoriadnou zastávkou v obci Východná.



V dňoch 30. júna a 1. júla vo Východnej zastavia tri rýchliky z Bratislavy a dva vlaky vychádzajúce z Košíc, v sobotu 2. júla platí zastávka vo Východnej pre šesť rýchlikov vychádzajúcich z hlavného mesta a päť spojov z Košíc a v nedeľu 3. júla to budú tri spoje z Bratislavy a dva z Košíc.



"Zastavovaním rýchlikov v obci uľahčíme návštevníkom dopravu na a z festivalu a zároveň poskytneme výhodnejší a ekologickejší spôsob prepravy," uviedol v súvislosti s mimoriadnymi spojeniami člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu ZSSK Karol Martinček.



Festival ľudovej kultúry a folklóru sa vo Východnej koná od roku 1953, v tomto roku to bude jeho 67. ročník.