Rytmus a Jan Bendig prichádzajú so skladbu Romalandia

Bratislava 2. augusta (TASR) - Fanúšikov balkánsko-rómskej hudby môže osloviť novinka s názvom Romalandia. Je výsledkom spolupráce Patrika "Rytmusa" Vrbovského a českého speváka Jana Bendiga. "Skladba je o rómskej krajine, ktorú Rómovia na svete nemajú. V klipe sa vôbec prvýkrát objaví aj Rytmusova manželka Jasmina," približuje PR manažérka Jana Trellová.



Bendig priznáva, že prvýkrát oslovil slovenského rapera ihneď po skončení speváckej súťaže Superstar. "Ale to ma odmietol so slovami, že musím na sebe najprv poriadne zapracovať, druhýkrát to bolo v čase covidu, kedy nám obom nesadol zložený song, a tak sme si povedali, že počkáme na ten pravý, ktorý bude stáť za to. A to sa tento rok konečne podarilo," hovorí spevák o genéze spoločného duetu s Rytmusom, ktorý bol pre Bendiga odjakživa idol.



Text hovorí o tom, že Rómovia nemajú svoju krajinu a sú doma všade, kde majú rodinu. "V klipe tak trošku ukazujú, ako by Romalandia vyzerala. Každý by čakal, že to bude špinavá krajina, ale práve naopak, bola by to krásna krajina plná lásky, radosti a zlata," opisuje Trellová Rytmusov klip, v ktorom sa vôbec prvýkrát objaví aj jeho manželka Jasmina Alagič. "Song označila na sociálnych sieťach za jednu z najlepších pesničiek od svojho manžela. Natáčalo sa v Rozvadove v luxusnom kasíne," dodáva ku skladbe. Hudbu zložil slovenský producent Fillipian, melódiu k songu Jan Bendig a o klip sa postaral Lukáš Rejmon.



Rytmus prezradil, že nakoľko má ženu Balkánku a sám počúva balkánskych Rómov, ide pre neho o veľmi osobnú skladbu. "Ja viem, že možno nie každý vie, že o 400 km nižšie sa robí úplne odlišná hudba. Ale toto je Balkán. Precítený. Temperamentný. Extrémne emočný. Postavený na inom princípe vibrát a poltónov. V našich končinách sme zvyknutí na rovné tóny. Iný prejav a úplné odlišné rytmy na tanec alebo zábavu. Každý má svoju hudobnú kultúru a príchodom mojej ženy sa Balkán stal mojou prirodzenou súčasťou," vyjadril sa na sociálnej sieti.