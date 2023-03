S Febiofestom sa začínajú aj Bratislava Industry Days

Bratislava 15. marca (TASR) – Febiofest Bratislava je aj miestom stretnutia filmových profesionálov s odbornou verejnosťou. Po ôsmykrát sa na jeho pôde konajú Bratislava Industry Days (BID). Hlavným programom podujatia je prezentácia pripravovaných slovenských filmových projektov Works in Progress, ktorá sa koná od stredy naživo i online. V kinosále Slovenskej národnej galérie (SNG) potrvá do 18. marca. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ) Simona Nôtová.



Dodala, že pripravované slovenské filmy Works in Progress sa budú uchádzať o cenu Best Febio Pitch Award, dotovanú sumou 3000 eur. O víťazovi rozhodne trojčlenná porota v zložení Paolo Bertolin (MFF Benátky), Xavier Henry-Rashid (Film Republic) a Barbara Orlicz-Szczypuła (FF Krakov). Zúčastnené projekty môžu získať aj niektorú z dvoch partnerských cien.



Na Works in Progress sa tento rok predstaví desať slovenských projektov v rôznom štádiu vzniku. Celovečernú hranú tvorbu reprezentujú pripravované filmy Dom uprostred režiséra Dominika Györgya, Miškov svet Daniela Riháka, Redakcia Romana Bondarchuka, Spievajúci dom Andreja Kolenčíka. Podľa SFÚ sa predstavia aj dva krátke hrané filmy Na milú Jarmilu Alice Bednárikovej a Svlékat mlhy Kateřiny Hroníkovej.



"Z dokumentárnej oblasti sa budú prezentovať Kamene Pauly Ďurinovej, Pozor, padá SNG! režisérskej dvojice Jana Durajová a Lena Kušnieriková a Údolie vdov Mira Jeloka. Desiatku prezentujúcich doplní animovaný krátky film Period Drama od Michaely Mihalyi," dodala Nôtová s tým, že účasť na prezentácii v Bratislave a online prisľúbilo vyše 30 zástupcov medzinárodných festivalov, ale aj industry platforiem, sales agentov či ďalších relevantných filmových inštitúcií.



Súčasťou BID, ktoré organizuje SFÚ a Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK), sú tiež dve sprievodné podujatia. V spolupráci s Visegrad Film Forum sa uskutoční masterclass producenta a scenáristu Jima Starka pod názvom Úloha producenta v nezávislej filmovej tvorbe. Organizátori pripravili aj diskusiu s novým riaditeľom Audiovizuálneho fondu Petrom Badačom o výzvach, ktorým aktuálne čelí slovenská audiovízia, i o potenciálnych zmenách vo fungovaní fondu.



Bratislava Industry Days sa konajú počas 30. MFF Febiofest, ktorý okrem súčasných slovenských snímok uvedie aj digitálne reštaurovaný film Kým sa skončí táto noc (1965) Petra Solana zo zbierok SFÚ.