S jubilejnou sezónou sa SND rozlúči open air programom

Bratislava 26. júna (TASR) - Slovenské národné divadlo (SND) sa rozlúči so svojou jubilejnou stou sezónou open air programom Divadlo pred divadlom. Uskutoční sa v utorok 30. júna na námestí pred novou budovou SND od 19.00 h do neskorých večerných hodín. Vstup je voľný. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková.



Rozlúčku s aktuálnou jubilejnou sezónou otvoria slávnostné fanfáry triumfálneho pochodu z opery Aida od Giuseppe Verdiho. Milovníci umenia si pred novou budovou SND budú môcť vypočuť pestrú zmes známych árií z opier, na programe sú napríklad árie z Mozartovej Figarovej svadby i Dona Giovanniho, Verdiho Rigoletta, Gounodovej opery Romeo a Júlia, zaznie tiež ária Dalily z opery Saint-Saënsa Samson a Dalila, ária Rusalky z rovnomennej Dvořákovej opery a ďalšie v podaní sólistov našej prvej opernej scény - Moniky Fabianovej, Kataríny Flórovej, Evy Hornyákovej, Andrey Vizvári, Daniela Čapkoviča, Ľudovíta Ludhu. Miroslav Dvorský poteší divákov známymi a obľúbenými talianskymi piesňami, medzi ktorými nebude chýbať ani O, sole mio.



"Krehkým tanečným umením sa v Čajkovského Sentimentálnom valčíku predstavia sólisti Baletu SND Tatum Shoptaugh a Mergim Veselaj v choreografii Igora Holováča, i ďalší členovia baletného súboru v Tanci toreadorov z Bizetovej Carmen," priblížila Pažítková vystúpenie, v ktorom účinkuje komorné teleso Opery SND.



V pestrom, umelecky hodnotnom aj oddychovom programe nebude chýbať ani umelecké slovo v podaní člena Činohry SND Martina Šalachu, ktorý bude divákov celým večerom sprevádzať. Činohra bude mať výrazné zastúpenie aj v rámci hudobnej zložky programu od 21.00 h. So svojimi skladbami sa predstavia Daniel Fischer s kapelou Orchester Jeana Valjeana a Dominika Kavaschová s Andreou Bučko, ktoré uvedú skladby z inscenácie a albumu Morena.