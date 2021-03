S kandidatúrou na EHMK 2026 má Nitre pomôcť nové záujmové združenie

Nitra 14. marca (TASR) – Mesto Nitra bude zakladajúcim členom nového záujmového združenia právnických osôb s názvom Nitra 2026. Vznik nového subjektu na svojom marcovom rokovaní schválilo aj mestské zastupiteľstvo. Podľa primátora Mareka Hattasa bude hlavným cieľom združenia vypracovanie prihlášky Nitry na súťaž o Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026 a vytvorenie podmienok, aby mesto titul získalo.



„V prípade získania titulu EHMK bude združenie koordinovať aktivity miestnych a regionálnych subjektov, ktoré sa rozhodnú zapojiť. Bude tiež zabezpečovať tvorbu programu a posudzovanie podaných projektov. Jedným z cieľov je samozrejme aj zviditeľnenie mesta Nitra a celého regiónu, spájanie a vzájomná podpora tvorivých ľudí a subjektov, ktoré pôsobia na poli umenia, kultúry, vedy, vzdelávania, kreatívneho priemyslu, inovácií či sociálnych vecí,“ uviedol Hattas.



Nitra ako zakladajúci člen vloží do združenia členský príspevok v hodnote 170.000 eur. Postupne by doň mali vstúpiť aj mestá a obce i ďalšie subjekty z celého regiónu. „Sme v kontakte a máme prísľub na spoluprácu od jednotlivých miest v našom kraji. Ideme podobnou cestou ako vo Veszpréme, ktoré je naše partnerské mesto v Maďarsku, kde do podobnej organizácie vstupujú aj ostatné mestá a obce z regiónu. Do projektu je nutné zakomponovať všetkých aktérov, ktorí by sa postupne mali stať členmi združenia. Rozprával som sa na túto tému aj s predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja a bol by som rád, keby kraj pristúpil do tejto organizácie,“ skonštatoval Hattas.



Mesto Nitra už spoločne s Trenčínom a Žilinou postúpilo do druhého kola kandidatúry na EHMK 2026. Hlavným konceptom prihlášky je definovanie Nitry ako Breaking Point, teda Bod zlomu. „Po diskusiách o našom meste s historikmi, aktívnymi obyvateľmi či nadšencami sme si uvedomili, že Nitra je bodom zlomu, a to v čase aj v priestore. Preto chceme Nitru zadefinovať ako Breaking Point, ako priestor, kde sú nefunkčné vzťahy, mechanizmy, dogmy a idey prelomené a znova zložené v lepšej a zdravšej podobe,“ uvádza sa v prihláške.