< sekcia Kultúra
S obnovou priestorov v R. Sobote chce múzeum začať v úvode roka
Zdržanie a posun nakoniec spôsobila náročná administratíva verejného obstarávania, otváranie obálok v rámci tendra sa uskutočnilo v stredu (17. 12.).
Autor TASR
Rimavská Sobota 21. decembra (TASR) - Gemersko-malohontské múzeum (GMM) v Rimavskej Sobote plánuje s rekonštrukciou priestorov a modernizáciou stálej expozície začať v úvode budúceho roka. Inštitúcia chcela s obnovou pôvodne začať už toto leto, realizácia projektu sa nakoniec o niekoľko mesiacov posunula. Pre médiá to pri bilancovaní roka 2025 uviedla riaditeľka múzea Éva Kerényi.
S rekonštrukciou priestorov a obnovou stálej expozície chcelo rimavskosobotské múzeum začať približne v polovici tohto roka. Zdržanie a posun nakoniec spôsobila náročná administratíva verejného obstarávania, otváranie obálok v rámci tendra sa uskutočnilo v stredu (17. 12.).
„Kým sa to celé rozbehne, kontrola, či uchádzači splnili podmienky, výber, reálne koncom februára by sa mohli začať stavebné práce,“ priblížila Kerényi. Ako dodala, stála expozícia múzea tak bude väčšinu roka 2026 pre verejnosť neprístupná. Múzeum však bude otvorené, návštevníkom bude k dispozícii celé prízemie budovy, kde budú realizované viaceré výstavy a podujatia.
Na modernizáciu stálej expozície získalo GMM takmer 900.000 eur vďaka cezhraničnému projektu v rámci programu Interreg V-A Maďarsko - Slovensko. Rimavskosobotské múzeum v ňom spolupracuje s Rímskym hradom v Iži, Miklušovou väznicou v Košiciach a kaštieľom Máthé vo Vásárosnamény v Maďarsku, cieľom je obnova kultúrnych objektov a zavedenie moderných a interaktívnych výstavných foriem.
Projekt v GMM počíta s komplexnou rekonštrukciou druhého nadzemného podlažia a reinštaláciou stálej expozície, ktorá sa výraznejšie nemenila od roku 1979. V múzeu by mali pribudnúť moderné technologické riešenia, obnovené budú chodby, toalety či vykurovanie.
GMM v Rimavskej Sobote je piatym najstarším múzeom na Slovensku. Jeho história siaha do roku 1882, keď v budove pôvodne delostreleckých kasární zorganizoval profesor biológie a neskôr prvý riaditeľ múzea Ján Fábry umelecko-archeologickú výstavu Gemerskej župy. Múzeum vo svojom fonde v súčasnosti eviduje vyše 100.000 zbierkových predmetov.
S rekonštrukciou priestorov a obnovou stálej expozície chcelo rimavskosobotské múzeum začať približne v polovici tohto roka. Zdržanie a posun nakoniec spôsobila náročná administratíva verejného obstarávania, otváranie obálok v rámci tendra sa uskutočnilo v stredu (17. 12.).
„Kým sa to celé rozbehne, kontrola, či uchádzači splnili podmienky, výber, reálne koncom februára by sa mohli začať stavebné práce,“ priblížila Kerényi. Ako dodala, stála expozícia múzea tak bude väčšinu roka 2026 pre verejnosť neprístupná. Múzeum však bude otvorené, návštevníkom bude k dispozícii celé prízemie budovy, kde budú realizované viaceré výstavy a podujatia.
Na modernizáciu stálej expozície získalo GMM takmer 900.000 eur vďaka cezhraničnému projektu v rámci programu Interreg V-A Maďarsko - Slovensko. Rimavskosobotské múzeum v ňom spolupracuje s Rímskym hradom v Iži, Miklušovou väznicou v Košiciach a kaštieľom Máthé vo Vásárosnamény v Maďarsku, cieľom je obnova kultúrnych objektov a zavedenie moderných a interaktívnych výstavných foriem.
Projekt v GMM počíta s komplexnou rekonštrukciou druhého nadzemného podlažia a reinštaláciou stálej expozície, ktorá sa výraznejšie nemenila od roku 1979. V múzeu by mali pribudnúť moderné technologické riešenia, obnovené budú chodby, toalety či vykurovanie.
GMM v Rimavskej Sobote je piatym najstarším múzeom na Slovensku. Jeho história siaha do roku 1882, keď v budove pôvodne delostreleckých kasární zorganizoval profesor biológie a neskôr prvý riaditeľ múzea Ján Fábry umelecko-archeologickú výstavu Gemerskej župy. Múzeum vo svojom fonde v súčasnosti eviduje vyše 100.000 zbierkových predmetov.