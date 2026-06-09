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S orchestrom SF sa predstavia poslucháči vysokých umeleckých škôl
Na avizovanom koncerte sa predstavia speváčky Nina Krížová, soprán a Anastasiia Halma alt, huslisti Solomiia Shahai a Daniel Rumler a flautista Marko Yurynets.
Autor TASR
Bratislava 9. júna (TASR) - V Slovenskej filharmónii (SF) sa v stredu 10. júna uskutoční záverečný koncert cyklu Junior pre mladých návštevníkov bratislavskej Reduty. S orchestrom SF sa predstavia piati talentovaní poslucháči Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave a Akadémie umení v Banskej Bystrici. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.
Spresnila, že na avizovanom koncerte sa predstavia speváčky Nina Krížová, soprán a Anastasiia Halma alt, huslisti Solomiia Shahai a Daniel Rumler a flautista Marko Yurynets. „V premiére zaznie dielo Mateja Ricottiho, absolventa kompozície na VŠMU. Sólisti a Slovenská filharmónia vystúpia pod taktovkou slovenského dirigenta Rastislava Štúra,“ približuje SF koncert jej orchestra a mladých sólistov, ktorý ponúkne mozaiku diel viacerých skladateľov.
Úvod večera bude patriť premiére diela The King of Glory Mateja Ricottiho, absolventa kompozície VŠMU v triede Lukáša Borzíka. „Ricottiho orchestrálna tvorba sa pohybuje na pomedzí sakrálnej archetypálnosti a súčasného hudobného jazyka,“ uvádza filharmónia. Návštevníci koncertu si vypočujú aj áriu Za štíhlou gazelou z opery Armida, ktorú v roku 1904 skomponoval Antonín Dvořák. „Predstavuje menej známu, no výrazne lyrickú ukážku jeho opernej tvorby s jemným nádychom orientálnej zvukovosti,“ poznamenáva SF k skladbe, ktorú „nádherným podaním preslávili slovenské sopranistky Lucia Popp a Gabriela Beňačková“.
V programe figuruje aj jeden z vrcholov francúzskej husľovej literatúry, ktorým je dielo francúzskeho skladateľa Ernesta Chaussona Poéme pre husle a orchester, op. 25 z roku 1896. „Skladba vznikla na žiadosť legendárneho belgického huslistu Eugéna Ysayea,“ vysvetľuje filharmónia na svojej webstránke. Ruský romantizmus na koncerte zastupuje Alexander Borodin a jeho opera Knieža Igor. „Popri extrémne populárnych Poloveckých tancoch a árii kniežaťa Igora zaujme pozornosť poslucháčov aj zmyselná kvatína Končakovny z druhého dejstva,“ dodáva SF.
Upozorňuje aj na skladbu Siciliana e burlesca, op. 23, ktorú napísal taliansky autor Alfredo Casella v roku 1914 pôvodne pre flautu a klavír, neskôr ju zinštrumentoval pre orchester. Na koncerte zaznie aj dielo výraznej osobnosti súčasnej slovenskej hudby Pavla Béreša, predstaviteľa najmladšej generácie slovenských skladateľov. „Jeho Koncert pre sláčikový orchester, bicie a elektrickú bezpražcovú gitaru prepája klasickú orchestrálnu tradíciu so zvukovou estetikou progresívneho rocku, pričom dôraz kladie na rytmus, textúru a farebnosť,“ opisuje SF dielo, ktoré zaznie v premiére. Dramaturgiu večera uzavrie Koncert pre husle a orchester Albana Berga. „Jedno z kľúčových koncertantných diel 20. storočia,“ uzatvára filharmónia.
Spresnila, že na avizovanom koncerte sa predstavia speváčky Nina Krížová, soprán a Anastasiia Halma alt, huslisti Solomiia Shahai a Daniel Rumler a flautista Marko Yurynets. „V premiére zaznie dielo Mateja Ricottiho, absolventa kompozície na VŠMU. Sólisti a Slovenská filharmónia vystúpia pod taktovkou slovenského dirigenta Rastislava Štúra,“ približuje SF koncert jej orchestra a mladých sólistov, ktorý ponúkne mozaiku diel viacerých skladateľov.
Úvod večera bude patriť premiére diela The King of Glory Mateja Ricottiho, absolventa kompozície VŠMU v triede Lukáša Borzíka. „Ricottiho orchestrálna tvorba sa pohybuje na pomedzí sakrálnej archetypálnosti a súčasného hudobného jazyka,“ uvádza filharmónia. Návštevníci koncertu si vypočujú aj áriu Za štíhlou gazelou z opery Armida, ktorú v roku 1904 skomponoval Antonín Dvořák. „Predstavuje menej známu, no výrazne lyrickú ukážku jeho opernej tvorby s jemným nádychom orientálnej zvukovosti,“ poznamenáva SF k skladbe, ktorú „nádherným podaním preslávili slovenské sopranistky Lucia Popp a Gabriela Beňačková“.
V programe figuruje aj jeden z vrcholov francúzskej husľovej literatúry, ktorým je dielo francúzskeho skladateľa Ernesta Chaussona Poéme pre husle a orchester, op. 25 z roku 1896. „Skladba vznikla na žiadosť legendárneho belgického huslistu Eugéna Ysayea,“ vysvetľuje filharmónia na svojej webstránke. Ruský romantizmus na koncerte zastupuje Alexander Borodin a jeho opera Knieža Igor. „Popri extrémne populárnych Poloveckých tancoch a árii kniežaťa Igora zaujme pozornosť poslucháčov aj zmyselná kvatína Končakovny z druhého dejstva,“ dodáva SF.
Upozorňuje aj na skladbu Siciliana e burlesca, op. 23, ktorú napísal taliansky autor Alfredo Casella v roku 1914 pôvodne pre flautu a klavír, neskôr ju zinštrumentoval pre orchester. Na koncerte zaznie aj dielo výraznej osobnosti súčasnej slovenskej hudby Pavla Béreša, predstaviteľa najmladšej generácie slovenských skladateľov. „Jeho Koncert pre sláčikový orchester, bicie a elektrickú bezpražcovú gitaru prepája klasickú orchestrálnu tradíciu so zvukovou estetikou progresívneho rocku, pričom dôraz kladie na rytmus, textúru a farebnosť,“ opisuje SF dielo, ktoré zaznie v premiére. Dramaturgiu večera uzavrie Koncert pre husle a orchester Albana Berga. „Jedno z kľúčových koncertantných diel 20. storočia,“ uzatvára filharmónia.