S. Štepka: Pavilón B sa môže hrať aj dnes

Bratislava 22. marca (TASR) - Radošinské naivné divadlo (RND) uvedie v sobotu druhú premiéru inscenácie "psychofrašky" z pera Stanislava Štepku Pavilón B. Trpko-smiešna hra "o manipulácii mocných s bezmocnými" sa na javisko radošincov vrátila po štyridsiatich rokoch.



"Boli u nás také časy, keď sa človek musel hrať na blázna, aby mohol čosi nahlas povedať ako normálny človek, áno, boli také časy a dnes neviem, či sa už načisto minuli," spomína na začiatok 80. rokov 20. storočia principál RND Stanislav Štepka, ktorý si v tom čase musel vymyslieť pre svoje divadlo Pavilón B - psychiatrickú liečebňu s primárkou, jej pomocníkom a skupinou pacientov.



Autor hry dodáva, že prostredníctvom nej mohli radošinci z javiska nahlas hovoriť o manipulácii s ľuďmi, ale aj o "moci a 'nemociach' mocných". "Náš Pavilón B, podľa všetkého, jednoznačne oslovil divákov, veď sa hral od premiéry v roku 1984 do 90. rokov minulého storočia skoro 300-krát. A mám pocit, že sa pokojne môže hrať aj dnes, pretože mnohým tu stále chutí moc, manipulátorov neubúda a normálny človek dosť často bezradne nazerá z kúta," vysvetľuje Štepka návrat Pavilónu B na javisko. "Azda aj preto nové uvedenie tejto našej psychofrašky skoro vôbec nestráca na aktuálnosti. Ba práve naopak," podčiarkuje autor.



Súčasná Štepkova javisková "správa z pekla a správa z raja" v dvoch podobách je vynovenou verziou hry s pôvodnou hudbou Jána Melkoviča, v réžii Ondreja Spišáka, na scéne Szilárda Borárosa, v kostýmoch Kataríny Hollej a v produkcii Ladislava Hubáčka. Pavilón B uvádza RND so živou hudobnou skupinou na scéne, v choreografii Ladislava Cmoreja a so súčasným súborom.



Na premiérovom predstavení "trpkých a ťažkých ľudských príbehov s nečakaným veselým zakončením, ale aj s ráznym odkazom na to, čím teraz žije naša spoločnosť", sa bude prezentovať tiež knižná štúdia o živote a diele Stanislava Štepku - nová kniha teatrológa Miloša Mistríka s názvom Správy o Stanislavovi Štepkovi (Pohľady do jeho snov).