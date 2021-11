Salvatori: Hudba je najjednoduchší spôsob, ako preniknúť do života ľud

Bratislava 8. novembra (TASR) - Primaciálny palác v Bratislave bude v pondelok miestom koncertu, na ktorom sa prvýkrát na Slovensku predstaví taliansky violončelista a skladateľ Piero Salvatori, významný interpret na medzinárodnej scéne modern classic. "Veľmi dobre si rozumie s klasickou elektronickou a modernou hudbou. Jeho skladby majú široký presah, zaznamenali úspech vo vizuálnom umení, na divadelných scénach, hrali sa v La Scale, na vrchole Monte Rosa i v chráme umenia a dizajnu v Múzeu Triennale v Miláne," informovala TASR PR manažérka Zuzana Golianová.



Piero Salvatori je rodák z Ríma, ktorý sa rád necháva unášať Mozartom alebo Stingom. Na bratislavskom koncerte zahrá skladby pre violončelo a klavír zo svojich posledných albumov Flyaway a Images i najnovšie songy z pripravovaného CD.



Významný violončelista a skladateľ sa koncertovaniu venuje od roku 1993. Hrával vo viacerých orchestroch ako prvý violončelista a získal množstvo ocenení. Spolupracuje s džezovými hudobníkmi ako Stefano Bollani, Uri Caine, Paolo Fresu, Rita Marcotulli a Enrico Pieranunzi. Od roku 1996 sa podieľa na televíznych produkciách RAI a Mediaset.



"Práve v týchto dňoch sa v talianskom pavilóne na Expo v Dubaji premieta nádherné video o topení ľadovca na Monte Bianco a Monte Rosa, kde tanečník s baletkou tancujú na moju hudbu. Hudba je ten najjednoduchší spôsob, ako preniknúť do života ľudí... jednoduchosť je najväčšie zadosťučinenie, ako hovoril Leonardo da Vinci. Je nádherné hľadieť do očí neznámym ľuďom, a hoci si nepoviete ani slovo, vidíš, ako sa ich pohľad rozžiari," priblížil svoj aktuálny projekt Salvatori.



Patrí medzi hudobníkov často hrávajúcich v priestoroch, ktoré nie sú primárne určené pre hudbu a koncertovanie. Hral tak v Múzeu Triennale v Miláne, ako aj vo väznici San Vittore či v rôznych prírodných parkoch. "Mám veľmi rád, keď sa miesta postavené na iný účel zmenia na divadlo a ty si postupne uvedomuješ, že sú neuchopiteľné a túžia len po hlase, ktorý by im vdýchol dušu. Vtedy sa moja hudba stáva obrazom, sochou alebo inštaláciou, trpiacou dušou zúfalcov či bezočivcov, počas koncertov v prírode stromom, listom či zvieraťom," dodal umelec.



"V tejto neistej dobe pôsobí Salvatoriho hudba ako balzam, ktorý všetci potrebujeme. Kto bude mať príležitosť zúčastniť sa na koncerte, môže si naživo vychutnať emócie, ktoré hudba tohto významného predstaviteľa modern classic dokáže vyvolať," avizuje podujatie Marco Gerbi z Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave, ktorý je organizátorom koncertu.



Vstup je bezplatný, len pre plne zaočkovaných.