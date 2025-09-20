< sekcia Kultúra
Samo Tomeček a Natália Hatalová sa spojili v tanečnej novinke Silueta
Tomeček si do novinky Silueta pozval speváčku Natáliu Hatalovú, s ktorou si veľmi dobre rozumie. Okrem hudby ich spája aj kamarátstvo, spoločná skúsenosť zo SuperStar a vzájomný rešpekt.
Autor TASR
Bratislava 20. septembra (TASR) - Silueta je názov novej skladby speváka Sama Tomečka. Skladateľ, hudobník, manažér muzikológ a pedagóg si do novinky pozval speváčku Natáliu Hatalovú, s ktorou ho spája šou SuperStar. Spoločne vytvorili pieseň o pocite blízkosti, ktorá pretrvá aj vtedy, keď človeka fyzicky nevidíme. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.
„Pri tomto songu som vyšiel zo svojich zaužívaných chodníčkov. Nahrávali sme viaceré piesne so Samom Kovácsom v jeho štúdiu. Spýtal sa ma, či si chcem vypočuť nejaké jeho skladby. Silueta ma okamžite zaujala a dohodli sme sa, že ju naspievam ja. Neskôr po jej nahratí sme ju nechali dlhšie odstáť. Inšpiráciu sme našli v obraze siluety človeka, ktorý je pre nás dôležitý,“ hovorí spevák.
Tomeček si do novinky Silueta pozval speváčku Natáliu Hatalovú, s ktorou si veľmi dobre rozumie. Okrem hudby ich spája aj kamarátstvo, spoločná skúsenosť zo SuperStar a vzájomný rešpekt. A o chvíľku, keďže bude otcom, aj spoločná téma deti.
„Celý čas som rozmýšľal, ako pieseň ešte pozdvihnúť a jednoznačne aj k téme skladby sa mi hodil ženský hlas. Natália bola, rovnako ako ja, účastníčkou SuperStar, a už vtedy som vnímal jej veľký talent a charizmu. Stretli sme sa po dlhom čase na jednom podujatí v Tatrách, kde sme obaja spievali. Veľmi sa mi páčil jej prejav a keď som bol ešte aj na premiére muzikálu Mačky na Novej scéne, neváhal som a okamžite som oslovil práve ju,“ dodáva Samo.
Videoklip k piesni Silueta je príbehom o príťažlivosti, ktorá človeka zamotá a sprevádza ho ako tieň. Nakrúcal sa v Bratislave v Starom meste, interiér v kinosále Spoločenského domu Nivy v Ružinove. Za réžiou, kamerou aj scenárom stojí Michal Kovács, brat Sama Kovácsa.
Silueta klip: https://youtu.be/IW4K-QzHhfA
