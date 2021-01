Scandi 2021 otvára dokument o aktivistke Grete Thunbergovej

Bratislava 25. januára (TASR) - Filmy hľadajúce riešenia kríz všetkých druhov tvoria základ programu 7. ročníka SCANDI (25. - 31. 1.). Divákom ponúkne štyri premiéry škandinávskych filmov. Prehliadku súčasných severských filmov presunutú v súvislosti s pandemickou situáciou do online priestoru štartuje v pondelok švédsky dokument o kontroverznej aktivistke Grete Thunbergovej – Greta.



"Ľudia ju nenávidia alebo milujú – tak ako každé senzitívne médium a posla zlých správ. Greta je Laokoón a Jana z Arcu, lebo hovorí, že udalosti spojené s koronavírusom môžu byť v porovnaní s tým, čo nás čaká, len malým cvičením. Greta nestelesňuje len environmentálnu krízu, ale predstavuje aj rozbité zrkadlo doby a práve preto je tvárou siedmeho ročníka Scandi," uviedol pre médiá zakladateľ prehliadky Ivan Hronec k otváraciemu filmu s témou globálneho otepľovania a ekológie, krízy životného prostredia. Dokument doplní islandská snímka o ďalšej svojráznej žene, ktorej nie je osud jej mesta ukradnutý – Woman at War.



Počas prehliadky dostupnej vo virtuálnej kinosále Edisonline si diváci v priebehu celého týždňa môžu pozrieť filmy rôznych žánrov a tém, ktoré aktuálne definujú nielen severskú kinematografiu, ale aj témy, ktoré sa stali virálnymi po celom svete. "Filmové novinky Scandi 2021 spája téma univerzálnej krízy. Tú tvorí aj kríza profesie, zmyslu života a rodiny, kríza komunít, kríza realít, kríza etník a politík," dodal Hronec.



Kríza realít je v prehliadke zastúpená filmom Rytieri spravodlivosti s Madsom Mikkelsenom v hlavnej úlohe. "Ide o novú čiernu komédiu režiséra Andersa Thomasa Jensena, ktorá už teraz slávi veľké úspechy a má za sebou pozitívne reakcie," priblížil PR manažér Marek Suchitra snímku, ktorej projekciu doplní režisérov starší hit s Mikkelsenom v hlavnej úlohe - O kuratách a ľuďoch.



Na krízu etník a politiky poukazuje a hľadá riešenia film Hejteri, dokument o islandskej BDSM kapele Hatari, ktorá sa snažila svojou účasťou na súťaži Eurovízia v Tel Avive upozorniť na problémy medzi Izraelom a Palestínou. Film doplní projekcia ďalšieho dokumentu, ktorý bol úspešne uvedený v rámci minulého ročníka prehliadky súčasných severských filmov – Plnotučná sebaláska.



Komunitnú úroveň predstavuje film Shorta o bojoch a nezhodách medzi policajnými silami a obyvateľmi ghetta. "Dvojičkou, ktorá doplní túto snímku, je film Darkland, v ktorom nachádzame spoločné témy polície a organizovaného zločinu," dodal Suchitra.



V programe figuruje aj obnovená premiéra filmu Thomasa Vinterberga Rodinná oslava, ktorú doplní ďalší Vinterbergov divácky hit - Chľast.



Po skončení prehliadky sa prvý februárový týždeň SCANDI presunie do projektu #kinaspolu. Ten má počas týždňa denne ponúkať dva severské filmy, ktoré boli premiérovo uvedené počas festivalu.