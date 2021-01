Scandi 2021 premietne filmy, ktoré hľadajú riešenia rôznych kríz

Bratislava 15. januára (TASR) - Filmy, ktoré hľadajú riešenia kríz všetkých druhov, tvoria základ programu 7. ročníka Scandi. Jednou z najväčších zmien prehliadky súčasných severských filmov je jej presun v súvislosti s pandemickou situáciou do online priestoru. Uskutoční sa vo virtuálnej kinosále Edisonline od 25. do 31. januára a uvedie štyri premiéry škandinávskych filmov. Prehliadku otvorí švédsky dokument Greta. TASR o tom informoval PR manažér Marek Suchitra.



Dodal, že prehliadka ponúkne to najlepšie a najmrazivejšie, čo vzniklo v Škandinávii za posledný rok. Diváci sa počas celého týždňa môžu tešiť na filmy rôznych žánrov a témy, ktoré aktuálne definujú nielen severskú kinematografiu, ale i tie, ktoré sa stali virálnymi po celom svete. "Filmové novinky Scandi 2021 spája téma univerzálnej krízy. Tú tvorí napríklad kríza profesie, zmyslu života a rodiny, kríza komunít, kríza realít, kríza etník a politík a nakoniec 'maličkosť', kríza globálna, kríza životného prostredia," vysvetlil koncept aktuálneho programu prehliadky Scandi jej zakladateľ Ivan Hronec.



Festival odštartuje v pondelok 25. januára dokument o aktivistke Grete Thunbergovej Greta. Kríza realít je zastúpená filmom Rytieri spravodlivosti s Madsom Mikkelsenom v hlavnej úlohe. "Ide o novú čiernu komédiu režiséra Andersa Thomasa Jensena, ktorá už teraz slávi veľké úspechy a má za sebou pozitívne reakcie," priblížil Suchitra s tým, že uvedená snímka má o niekoľko dní otvoriť filmový festival v Rotterdame. "Projekciu doplníme o režisérov starší hit s Mikkelsenom v hlavnej úlohe O kuratách a ľuďoch," avizujú organizátori.



Na krízu etník a politiky poukazuje a hľadá riešenia film Hejteri, dokument o islandskej BDSM kapele Hatari, ktorá sa snažila svojou účasťou na súťaži Eurovízia v Tel Avive upozorniť na problémy medzi Izraelom a Palestínou. Film doplní projekcia ďalšieho dokumentu, ktorý bol úspešne uvedený v rámci minulého ročníka prehliadky súčasných severských filmov, Plnotučná sebaláska.