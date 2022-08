VIDEO: Scénická žatva oslávi 100. výročie multižánrovým programom

Na snímke programový riaditeľ festivalu Scénická žatva Matej Moško počas tlačovej konferencie k 100. výročiu Scénickej žatvy, najstaršieho festivalu ochotníckych divadiel a umeleckého prednesu v Európe v Bratislave v pondelok 22. augusta 2022. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 22. augusta (TASR) – Storočnica Scénickej žatvy, najstaršieho festivalu ochotníckych divadiel a umeleckého prednesu v Európe, ponúkne na prelome augusta a septembra nielen víťazné inscenácie zahraničných a profesionálnych divadelných kolektívov, ale aj divadelné výstavy, tvorivé dielne s profesionálnymi lektormi či letné divadelné kino. V súvislosti s blížiacim a podujatím (30. 8. - 4. 9.) v Martine o tom na pôde Ministerstva kultúry (MK) SR informovali organizátori Scénickej žatvy.zdôraznila ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO), poukazujúca aj na pestrý menoslov osobností slovenského hereckého sveta, ktoré na začiatku kariéry vystupovali na "Žatve".Programový riaditeľ festivalu Matej Moško informoval, že na jubilejnom ročníku sa predstaví v priebehu šiestich dní 20 inscenácií a 11 umeleckých prednesov.oznámil Moško. Názov ocenení i to, ako budú vyzerať, sú zatiaľ tajomstvom.doplnil riaditeľ Národného osvetového centra (NOC) Erik Kriššák.Spolu s mestom Martin a Turčianskym kultúrnym strediskom pripravilo NOC aj program pre deti. Môžu si pozrieť divadelné predstavenia, zaujímavé filmy alebo zapojiť sa do tvorivých dielní so slovenskými umelcami.Festival Scénická žatva je prehliadkou ochotníckeho divadla, na ktorej sa predstavia najúspešnejšie ochotnícke divadelné súbory a recitátori – víťazi postupových súťaží v umeleckom prednese Belopotockého Mikuláš, Zlatá priadka, FEDIM či Hviezdoslavov Kubín. Festival organizuje NOC, príspevková organizácia MK SR. Záštitu nad festivalom prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.