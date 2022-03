Scorpions na podporu Ukrajiny zmenila text svojho hitu Wind of Change

Berlín/Las Vegas 29. marca (TASR) - Nemecká rocková skupina Scorpions na nedávnom koncerte zmenila slová svojho hitu Wind of Change, aby takto vyjadrila podporu Ukrajine. Táto pieseň vznikla v roku 1990 a bola venovaná "perestrojke" Sovietskom zväze a koncu studenej vojny. Informoval o tom poľský web Gazeta.pl.



Skupina Scorpions, ktorá sa po prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu vracia ku koncertovaniu, počas jedného z prvých vystúpení v Las Vegas urobila niekoľko symbolických gest na podporu Ukrajiny. Najvýraznejším z nich bola zmena textu v kultovej piesni Wind Of Change, píše Gazeta.pl.







V texte piesne boli pôvodne zmienky o Moskve a parku Gorkého na nábreží rieky Moskva. V novej situácii, ktorá nastala po ruskej invázii na Ukrajinu, sa skupina Scorpions rozhodla zameniť úvodnú frázu, takže vokalista Klaus Meine namiesto "I Follow the Moskva/down to Gorky Park/ Listening to the wind of change" spieval "Now listen to my heart/It says Ukraine/Waiting for the wind to change…"



Ďalším prejavom podpory pre Ukrajinu bola aj gitara Matthiasa Jabsa modrej a žltej farby i nasvietenie scény lúčmi modrej a žltej farby.