Šéf SND M. Drlička: Nastavujeme udržateľné financovanie

Bratislava 5. januára (TASR) – Je vysoko pravdepodobné, že v roku 2022 sa podarí nastaviť udržateľné financovanie Slovenského národného divadla (SND). Pre TASR to uviedol generálny riaditeľ SND Matej Drlička, presne rok pôsobiaci vo funkcii šéfa prvej divadelnej scény.



Drlička vychádza z uskutočnených negociácií s Ministerstvom kultúry (MK) SR a zbližovaní predstáv vedení oboch inštitúcií, ktoré sa týkali nielen udržania vysokej umeleckej kvality, ale i optimalizácie a zefektívnenia riadenia národného divadla. "Po mesiacoch náročných rokovaní sme s našim zriaďovateľom dospeli do stavu vzájomného porozumenia a synergie. Je preto vysoko pravdepodobné, že v roku 2022 sa nám spoločne podarí nastaviť dostatočné, predvídateľné a udržateľné financovanie SND," oznámil.



Pripomenul, že SND je drvivou väčšinou obyvateľov logicky vnímané prostredníctvom umeleckých predstavení. "No dianie na javisku je iba špičkou ľadovca," upozornil Drlička, poukazujúc na fakt, že divadlo má v súčasnosti vyše 800 zamestnancov, spravuje tri veľké budovy v zlom technickom stave a hospodári s rozpočtom približne 27 miliónov eur. "Takýto kolos si vyžaduje strategické manažérske riadenie, aby SND charakterizovala nielen očakávaná umelecká kvalita, ale aj kvalita manažmentu," zdôraznil generálny riaditeľ.



Rok 2021 preto zo svojho postu hodnotí ako mimoriadne náročný. "Zároveň aj mimoriadne obohacujúci a vo svojej podstate veľmi pozitívny," vyzdvihol. Pripomenul, že od nástupu do funkcie začal pracovať s tímom odborníkov na príprave a po odobrení rezortu aj na aplikácii ozdravného plánu. "Tento proces potrvá ešte niekoľko mesiacov," skonštatoval Drlička.



V najbližšom roku medzi priority zaradil nadväzovanie medzinárodných spoluprác, zvyšovanie návštevnosti s dôrazom na divákov zo vzdialenejších krajov Slovenska, prácu s detským divákom, nový rezervačno-predajný systém a prípravu rekonštrukcie historickej budovy SND. "Atmosféra v SND je napriek pandemickým obmedzeniam výborná a ja verím, že s týmto nastavením budeme schopní priniesť divadlo najvyššej kvality," dodal.



Manažment pod vedením Drličku ocenila v koncoročnom rozhovore pre TASR aj ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO). "Vidíme, že ozdravný plán sa napĺňa, že divadlo sa zviecha, hoci pandémia aj jeho fungovanie výrazne ovplyvnila. To, že sa nám do konca roka podarilo ho zafinancovať tak, aby si SND neprenášalo dlh do ďalšieho roka, je veľká vec," upozornila Milanová. Ministerka verí, že sa rezortu podarí nájsť čo najviac externých zdrojov, ktoré by doplnili vlastné rozpočtové kapitoly, a tým aj zvýšili alokácie pre kultúrne inštitúcie vrátane SND.



Matej Drlička uspel vo výberovom konaní na post generálneho riaditeľa SND na konci roka 2020. Ministerka ho do funkcie oficiálne menovala 5. januára 2021.