Šéfov kultúrno-osvetových zariadení by mali vyberať výberovým konaním

Bratislava 2. februára (TASR) – Riaditeľov i vedúcich zamestnancov kultúrno-osvetových zariadení by mali vyberať prostredníctvom výberového konania na päťročné funkčné obdobie. Zriaďovatelia ich nebudú môcť odvolať bez udania dôvodu. Celoslovenské kultúrno-osvetové zariadenia majú tiež zastrešiť financovanie celoštátneho systému postupových súťaží a prehliadok v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby. Vyplýva to z novely zákona o kultúrno-osvetovej činnosti, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.



Ministerstvo kultúry (MK) SR v predkladacom materiáli vysvetlilo, že štatutára, respektíve vedúceho zamestnanca kultúrno-osvetového zariadenia, vymenujú na základe výsledku výberového konania, ktorého súčasťou bude verejné vypočutie kandidátov. Vo funkcii by mal mať úspešný kandidát päťročný mandát. "Ustanovenie spôsobu obsadzovania a dĺžky funkčného obdobia štatutárnych orgánov a vedúcich zamestnancov kultúrno-osvetových zariadení zjednotí podmienky a zefektívni orientáciu na výsledky očakávané od riadiacich pracovníkov kultúrno-osvetových zariadení," objasnil rezort.



Návrh predpokladá vypustenie doterajšieho názvu a sídla kultúrno-osvetového zariadenia so všeobecným zameraním (Národné osvetové centrum so sídlom v Bratislave) a kultúrno-osvetového zariadenia so špecializovaným zameraním (Slovenská ústredná hvezdáreň so sídlom v Hurbanove), ktoré zriaďuje MK. "Cieľom je umožniť flexibilitu pri úprave názvu organizácie bez nutnosti predchádzajúcej legislatívnej zmeny tak, ako je to v prípade kultúrno-osvetových zariadení zriaďovaných alebo zakladaných samosprávnym krajom alebo obcou," vysvetľuje rezort.



Zastrešenie financovania celoštátneho systému postupových súťaží a prehliadok prostredníctvom celoslovenských zariadení rezort vysvetľuje doterajším nesystémovým riešením financovania prehliadok a súťaží záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby, pri ktorých sa na jednotlivých úrovniach súťaží využívajú iné zdroje. "Zavedenie priameho financovania postupových súťaží a prehliadok prostredníctvom kultúrno-osvetových zariadení posilní ich odborno-metodický vplyv na výslednú realizáciu a zároveň zabezpečí stabilitu a komplexnosť celoplošného trojúrovňového systému s efektívnejším dosahom na jednotlivých aktérov," uviedol rezort.



Zákon by mohol nadobudnúť účinnosť od 1. mája 2022.