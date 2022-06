V senickej Galérii nad schodiskom sprístupnia výstavu Politikum

Senica 11. júna (TASR) – Výstavu Politikum, ktorej autorom je Peter Valiska Timečko, sprístupnia vernisážou v Galérii nad schodiskom v Senici 17. júna. TASR o tom informovala za galériu Zuzana Dohnalová.



Autor prostredníctvom svetelného objektu otvára diskusiu o politických pomeroch v slovenských reáliách. "Je to diskusia o autentických morálnych hodnotách a postojoch v časoch hodnotovej spoločenskej krízy. Politikum vstupuje do ľudí a vytvára tak akciu politického tlaku o rôznych témach, ktoré formujú prijímateľa," uviedol kurátor výstavy Róbert Makar.



Ako doplnil, v tvorbe autora vidí živú tradíciu pokračovať v odkaze Andyho Warhola. "Živý odkaz práce s dennou tlačou v akejkoľvek podobe, kde sa ukazujú ľudia v bulvárnom spravodajstve. Je to tradícia reagovať a aplikovať princípy fungovania bulvárneho výtvarného znaku vo výtvarnej reči," doplnil kurátor výstavy.



Výstavu si v priestoroch Galérie nad schodiskom, ktorá je súčasťou Záhorskej galérie Jána Mudrocha, budú môcť návštevníci prezrieť do 10. augusta.