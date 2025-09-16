< sekcia Kultúra
Septembrové filmové novinky počas nedeľného Cinema Day
Septembrové filmové novinky si počas nedeľného Cinema Day môžete pozrieť za zvýhodnenú cenu.
Autor OTS
Bratislava 16. septembra (OTS) - Špeciálny Cinema Day je späť! Obľúbené filmové novinky ako AFTERBURN, OTEC, Otvorené vzťahy či animák Superbráško si už 21. septembra môžete pozrieť aj v špeciálnych formátoch ako COMFORT, 4DX a SUPERSCREEN za zvýhodnenú cenu.
Odštartujte svoju jeseň skvelými filmovými premiérami so zvýhodneným vstupným vo všetkých kinách Cinema City. Na plátna kín Cinema City prichádzajú herecké hviezdy, ako Dakota Johnson, Samuel L. Jackson či legendárny Mark Hammil (franšíza Star Wars) a pokračovania sa dočkali filmové série Panstvo Downton či hororová franšíza V zajatí démonov. To si jednoducho nemôžete nechať ujsť! Využite jedinečnú šancu vidieť tieto, ale aj ďalšie aktuálne filmové novinky za 3,90 EUR. Ak ešte nemáte zážitok zo špeciálnych formátov SUPERSCREEN, COMFORT alebo 4DX, Cinema Day 21. septembra je ideálny čas na nápravu.
Na aké filmy sa môžete tešiť?
Na veľkých plátnach Cinema City sa môžete tešiť na slovenskú drámu režisérky Terezy Nvotovej OTEC v hlavnej úlohe s Milanom Ondríkom či biografický film o legende slovenskej hudobnej scény DUCHOŇ. V kinách na vás čaká aj poriadna dávka romantiky v novinkách Bláznivo o prvom rade, ktoré riadia naše vnútorné osobnosti, a zaľúbite sa aj do nezabudnuteľných postáv Dakoty Johnson vo filme Dokonalá zhoda či v premiérovej novinke Otvorené vzťahy.
Najmladší diváci sa môžu tešiť na zvýhodnené animované filmy, napríklad na novinku Superbráško o malom bračekovi so super schopnosťami, animák Šmolkovia vo filme či pokračovanie populárneho príbehu Smradi 2. V Cinema Day portfóliu filmov pre deti nechýba ani augustová novinka Odvážna Emma. Partie kamarátov a kamarátok by si nemali nechať ujsť „oddychovky“ ako F1 s Bradom Pittom, českú komédiu z malebného Mikulova Pod parou či japonské anime Demon Slayer.
Nadšencov napätia určite do kina priláka sci-fi triler AFTERBURN alebo očakávaný záver série V zajatí démonov 4: Posledné pomazanie. Husia koža vám naskočí aj zo septembrovej novinky Dlhý pochod od tvorcov série Hry o život či z hororového trháku Zbrane, v ktorom za jednu noc zmizli všetky deti z jednej triedy, okrem malého chlapca a podozrivej triednej učiteľky.
CINEMA DAY si môžete vychutnať v nedeľu 21. septembra, vo všetkých kinách Ci-nema City. Lístky si viete zakúpiť online na www.cinemacity.sk alebo v pokladni kina Cinema City už dnes.
