Sezóna v Opere SND vyvrcholí premiérou Pucciniho Madama Butterfly

Bratislava 19. júna (TASR) - Slovenské národné divadlo (SND) uvedie v piatok 21. júna premiéru inscenácie opery Giacoma Pucciniho Madama Butterfly. Tragický príbeh japonskej gejše, ktorý dodnes dojíma publikum po celom svete, uvidia diváci v réžii Matúša Bachynca a v hudobnom naštudovaní dirigenta Martina Leginusa. Minimalistickú scénu inscenácie, ktorá divákov prenesie do prostredia hotelového rezortu profitujúceho zo sexturizmu, navrhla Barbora Šajgalíková, kostýmy Ján Husár.



V úlohe krehkej Čo-Čo-San sa predstavia maďarská speváčka Csilla Boross a domáca sólistka Linda Ballová. Pinkertona stvárňuje hosťujúci tenorista Kyungho Kim, z domáceho súboru sa v úlohe amerického dôstojníka predstaví Tomáš Juhás.







Madama Butterfly je pre mladého činoherného režiséra Matúša Bachynca operným debutom. "Keďže je to príbeh postavený na veľmi komornej zápletke, príbeh, ktorý má jemné psychologické nuansy medzi postavami aj v budovaní situácií, práve Matúš je na toto ideálny tvorca, vzhľadom na výsledky svojej činohernej práce," uviedol na stredajšej tlačovej konferencii jeden z dramaturgov predstavenia Jozef Červenka. "Zároveň je to tvorca, ktorý dokáže nad predlohou premýšľať a tento premýšľavý postoj vie sugestívne preniesť aj na diváka," dodal k Bachyncovmu poňatiu Pucciniho diela, ktoré režisér preniesol do súčasnosti.



Dej opery, ktorú skladateľ napísal pred 120 rokmi, sa odohráva v japonskom meste Nagasaki. Rozpráva príbeh 15-ročnej Čo-Čo-San, ktorá vstupuje do manželstva s ľahkovážnym americkým dôstojníkom Pinkertonom. Pre neho je svadba len jedným z nových dobrodružstiev bez záväzkov v cudzej krajine. Ona sa však pre tento zväzok vzdá svojho náboženstva a obetuje aj vzťahy vo vlastnej rodine. Ženích odíde krátko po svadbe do Ameriky a svoju japonskú "manželku" zanechá tehotnú v Japonsku. Vracia sa po rokoch, keď sa dozvie, že Čo-Čo-San mu porodila syna, ktorého chce vziať do USA a vychovávať so svojou právoplatnou americkou manželkou.



Bachynec v príbehu mladučkej Čo-Čo-San vidí nešťastné a často aj tragické osudy mladých žien či maloletých detí, ktoré k sexu za peniaze nútia neznesiteľné životné podmienky a chudoba. "Príbeh je univerzálny, vzťahy medzi konkrétnymi postavami sú natoľko platné aj dnes, že presun do súčasnosti to unieslo," povedal režisér a priznal, že pri kreovaní režijnej koncepcie inšpirovali inscenačný tím viaceré dokumentárne filmy na streamovacích platformách. Spomenul aj promovideo slovenskej cestovnej kancelárie, ktorá bohatých Slovákov lákala na mladé dievčatá v Afrike. Aj to bola pre tvorcov inšpirácia, aby inscenáciu ukotvili v téme sexturizmu.



"Madama Butterfly je komorný príbeh, hudba nie je len ilustratívna súčasť toho príbehu, ona je dráma sama o sebe, je to taká emocionálna nálož, že každý odíde z tej inscenácie dotknutý," poznamenal riaditeľ Opery SND Martin Leginus.