SF pripravila koncert v spolupráci so Slovenským Červeným krížom

Bratislava 31. mája (TASR) - Diela Wolfganga Amadea Mozarta Koncert pre klavír a orchester č. 20 d mol, KV 466 a Rekviem d mol, KV 626 budú znieť v bratislavskej Redute vo štvrtok a piatok 2. a 3. júna o 19.00 h. "Štvrtkový koncert sa koná v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Záštitu nad koncertom prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová," uviedla pre TASR tlačová tajomníčka Slovenskej filharmónie (SF) Martina Tolstova.



"Za Slovenský Červený kríž sme poctení premiérovou spoluprácou so Slovenskou filharmóniou v rámci Koncertu solidarity s ukrajinskými obyvateľmi, strádajúcimi vo vlasti aj mimo nej. Nesmierne si vážime účasť všetkých umelcov," komentoval spoluprácu prezident Slovenského Červeného kríža Viliam Dobiáš. "Psychologický prínos zážitku z koncertu bude odmenou všetkým, ktorí sú zapojení do pomoci v rámci Slovenska, ale aj priamo na Ukrajine a na zmiernenie únavy z viac ako trojmesačnej nepretržitej pomoci zraniteľným skupinám," dodal.



Mozartovo Rekviem d mol, KV 466 zaznie v interpretácii všetkých troch telies - SF, Slovenského komorného orchestra a Slovenského filharmonického zboru. Po ich boku vystúpia štyria vokálni sólisti – sopranistka Lenka Máčiková, mezzosopranistka Terézia Kružliaková, tenorista Martin Gyimesi a basista Gustáv Beláček. Tolstova ďalej priblížila, že sólový part Koncertu pre klavír a orchester č. 20 d mol, KV 466 odohrá profesor Marian Lapšanský, dlhoročný riaditeľ SF. "Program zaznie pod taktovkou Martina Leginusa," dodala.



Koncert solidarity zostavený z diel Mozarta je ďalším podporným podujatím, ktoré SF organizuje po vypuknutí konfliktu na Ukrajine. "Tentoraz sme sa rozhodli podporiť aj prebiehajúcu finančnú zbierku Slovenského Červeného kríža. Naša participácia na nej potrvá do konca našej koncertnej sezóny. Slovenský Červený kríž vyzbierané prostriedky používa na humanitárnu pomoc postihnutým vojnou," hovorí generálny riaditeľ SF Marián Turner.



Koncert solidarity si 2. júna budú môcť vypočuť a pozrieť aj diváci RTVS o 20.10 h na Dvojke. "Tak vznikne šanca, že prispieť na pomoc tým, ktorí to naozaj súrne potrebujú, bude môcť každý obyvateľ Slovenska, ktorý nájde v sebe kus ochoty a dobrej vôle," dodáva Turner.



Zbierku Slovenského Červeného kríža na humanitárnu pomoc obyvateľom Ukrajiny môže verejnosť podporiť príspevkom na účet SK65 0200 0000 0000 0066 5555. Variabilný symbol je 2402, do poznámky je vhodné uviesť SF.