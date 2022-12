Slovenská filharmónia pozýva na Vianočné aj Silvestrovské koncerty

Bratislava 16. decembra (TASR) – Slovenská filharmónia (SF) dokazuje bohatou ponukou koncertov, že sviatky a hudba patria nerozlučne k sebe. Decembrové koncerty v SF vyvrcholia Vianočnými, Silvestrovskými a Novoročným koncertom.



Na tohtoročné Vianoce sa môžu hudobní priaznivci naladiť na tradičných Vianočných koncertoch filharmónie a Bratislavského chlapčenského zboru so sopranistkou Janou Juríčkovou. "Za dirigentským pultom bude stáť Rastislav Štúr. V jeho naštudovaní budú znieť vianočné hudobné prskavky, medzi ktorými nebude chýbať Vianočná predohra nemeckého skladateľa a dirigenta Otta Nicolaia, Ave Maria, gratiaplena... modlitba dodnes inšpirujúca skladateľov po celom svete," avizuje SF. Na koncertoch nebude chýbať Kvetinový valčík z baletu Luskáčik Piotra Iľjiča Čajkovského, Silent Walz Ľubice Čekovskej či zmes vianočných kolied v úprave skladateľa a dirigenta Zdeňka Macháčka a mnoho ďalších melódií, ktoré sú spojené s najkrajšími sviatkami roka.



"Na záver zaznie Tichá noc, svätá noc Franza Xavera Grubera, bez ktorej si Vianoce nevieme ani predstaviť. Rakúsky skladateľ, organista a hudobný pedagóg dokončil túto koledu presne na Štedrý deň. O pár hodín na to premiérovo odznela na polnočnej omši," pripomína Martina Tolstova, tlačová tajomníčka SF. Vianočné koncerty v bratislavskej Redute sa uskutočnia v nedeľu, pondelok, utorok a v stredu 18., 19., 20. a 21. decembra. Filharmónia tiež pre veľký záujem v nedeľu pridala verejnú generálku so začiatkom o 10.00 h.



Slávnostná a radostná atmosféra v Koncertnej sieni SF vyvrcholí na Silvestra a Nový rok. Zabezpečí ju výber diel britských a amerických skladateľov – Leonarda Bernsteina, Georga Gershwina, Frederica Loeweho a Andrewa Lloyda Webbera. V interpretácii slovenského klaviristu Ladislava Fančoviča zaznie Rapsódia v modrom Georga Gerschwina. Sólistami večerov budú aj sopranistka Martina Masaryková a tenorista Ľudovít Ludha. "Slovenská filharmónia sa predstaví pod taktovkou českého dirigenta Roberta Jindru," dodala Tolstova ku koncertom, ktoré budú v piatok 30. decembra o 19.00, v sobotu 31. decembra o 16.00 h. Nový rok oslávi SF hudbou v pondelok 2. januára 2023 o 19.00 h.