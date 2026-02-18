< sekcia Kultúra
Slovenský komorný orchester oslávi 65. výročie prvého koncertu
Konal sa 22. februára 1961 v Dome osvety, Bratislava-Nivy pod vedením Bohdana Warchala.
Autor TASR
Bratislava 18. februára (TASR) - Slovenský komorný orchester (SKO) s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom oslavuje v aktuálnej 77. sezóne Slovenskej filharmónie (SF) 65. jubileum. Vlani v októbri zaznel koncert k výročiu založenia orchestra a v nedeľu 22. februára si legendárny komorný orchester pripomenie výročný deň svojho historicky prvého verejného koncertu.
Konal sa 22. februára 1961 v Dome osvety, Bratislava-Nivy pod vedením Bohdana Warchala. „Na programe zazneli štyri diela - Concerto grosso g mol, op. 6 č. 8 Arcangella Corelliho, Concerto grosso g mol, op. 6 č. 6 HWV 324 Georga Friedricha Händela, suita Z. 570 Abdelazer Henryho Purcella a Simple Symphony, op. 4 Benjamina Brittena,“ pripomína filharmónia program, ktorý zaznel vzápätí v Moyzesovej sieni a tiež pri príležitosti 60. výročia, počas pandémie.
„Koncert sa konal v prázdnej sále bez publika. Návštevníci a priaznivci komorného orchestra ho sledovali zo streamu,“ dodáva SF s tým, že 65. výročie legendárneho komorného zoskupenia sa bude oslavovať s identickým programom v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie. „S našimi abonentmi, návštevníkmi koncertov, priateľmi, rodinami a najmä našimi kolegami, bývalými členmi komorného orchestra, ktorí sa k aktuálnym pridajú na koncertné pódium,“ avizuje SF.
Ďalej poznamenáva, že Concerto grosso Arcangela Corelliho a Georga Friedricha Händla boli skladbami poskytujúcimi priestor na predvedenie interpretačného majstrovstva jednotlivých hráčov i orchestra ako celku. „Druhá polovica programu zostavená z diel Henryho Purcella a Benjamina Brittena bola inovatívna,“ poznamenáva filharmónia k Purcellovej Suite Abdelazer, Z. 570 i Brittenovej Simple Symphony, ktoré v súčasnosti patria k frekventovane uvádzaným dielam SKO aj mnohých súborov po celom svete.
Profesor Bohdan Warchal viedol komorný orchester s malou nečakanou pauzou celých 40 rokov. V januári 2001 štafetu umeleckého vedúceho odovzdal Ewaldovi Danelovi, ktorý vedie SKO už 25 rokov.
Konal sa 22. februára 1961 v Dome osvety, Bratislava-Nivy pod vedením Bohdana Warchala. „Na programe zazneli štyri diela - Concerto grosso g mol, op. 6 č. 8 Arcangella Corelliho, Concerto grosso g mol, op. 6 č. 6 HWV 324 Georga Friedricha Händela, suita Z. 570 Abdelazer Henryho Purcella a Simple Symphony, op. 4 Benjamina Brittena,“ pripomína filharmónia program, ktorý zaznel vzápätí v Moyzesovej sieni a tiež pri príležitosti 60. výročia, počas pandémie.
„Koncert sa konal v prázdnej sále bez publika. Návštevníci a priaznivci komorného orchestra ho sledovali zo streamu,“ dodáva SF s tým, že 65. výročie legendárneho komorného zoskupenia sa bude oslavovať s identickým programom v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie. „S našimi abonentmi, návštevníkmi koncertov, priateľmi, rodinami a najmä našimi kolegami, bývalými členmi komorného orchestra, ktorí sa k aktuálnym pridajú na koncertné pódium,“ avizuje SF.
Ďalej poznamenáva, že Concerto grosso Arcangela Corelliho a Georga Friedricha Händla boli skladbami poskytujúcimi priestor na predvedenie interpretačného majstrovstva jednotlivých hráčov i orchestra ako celku. „Druhá polovica programu zostavená z diel Henryho Purcella a Benjamina Brittena bola inovatívna,“ poznamenáva filharmónia k Purcellovej Suite Abdelazer, Z. 570 i Brittenovej Simple Symphony, ktoré v súčasnosti patria k frekventovane uvádzaným dielam SKO aj mnohých súborov po celom svete.
Profesor Bohdan Warchal viedol komorný orchester s malou nečakanou pauzou celých 40 rokov. V januári 2001 štafetu umeleckého vedúceho odovzdal Ewaldovi Danelovi, ktorý vedie SKO už 25 rokov.