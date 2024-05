Trubkár Masaryk sa predstaví s členmi Slovenského komorného orchestra

Bratislava 20. mája (TASR) - Slovenská filharmónia (SF) pozýva v utorok 21. mája do svojej Malej sály na siedmy koncert cyklu Slovenský komorný orchester (SKO). Spolu s jeho členmi sa predstaví významný slovenský trubkár Stanislav Masaryk, ktorý od roku 2020 zastáva post prvého trubkára Českej filharmónie. TASR o tom informovala Martina Tolstova, tlačová tajomníčka SF.



"Mladý interpret sa už ako 13-ročný stal mimoriadnym žiakom Konzervatória v Bratislave. V štúdiu pokračoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede Rastislava Suchana, prvého trubkára nášho orchestra," približuje SF Stanislava Masaryka, ktorému rok 2017 priniesol absolútne víťazstvo na medzinárodnej súťaži Žestě Brno. Účinkoval v hot-jazzovom orchestri Bratislava Hot Serenaders. Od roku 2020 zastáva post prvého trubkára v Českej filharmónii. "Na základe jej spolupráce s Royal Academy of Music viedol v roku 2022 trojdňové interpretačné kurzy v Londýne. Ako sólista pravidelne vystupuje so slovenskými komornými a symfonickými telesami," dodáva filharmónia k umelcovi.



V Masarykovej interpretácii zaznie Koncert pre trúbku a orchester rakúskeho skladateľa, huslistu a pedagóga Leopolda Mozarta, otca slávneho Wolfganga Amadea Mozarta. Dvojčasťový Koncert pre trúbku vznikol v roku 1762. "V interpretácii slovenského trubkára zaznie aj Sonáta pre trúbku a orchester barokového majstra Georga Philippa Telemanna," avizuje Tolstova.



Koncertný program otvorí Sinfonia in D Františka Adama Míču, ktorý v 18. storočí pôsobil v Jaroměřiciach nad Rokytnou. Na záver zaznie Boccheriniho Symfónia č. 6 d mol La Casa del diavolo, G 506. Na stranu poslednej časti symfónie dopísal Luigi Boccherini slová, ktoré o diele veľa napovedajú: "Chaconna reprezentuje peklo, bola napísaná pod vplyvom Gluckovho Dona Juana." Skladateľ si podľa SF dokonca pri zobrazení úpadku hrdinu prepožičiava i Gluckovu hlavnú tému. "Dramatická hudba vychádza z tradície operného žánru a jeho exponovaného a afektového zobrazenia pekla," uzatvára filharmónia.