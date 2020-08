Slovenská filmová a televízna akadémia pozýva do Kina pod hviezdami

Bratislava 20. augusta (TASR) - Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) pozýva divákov do Kina pod hviezdami. Projekt, ktorý je reakciou na súčasnú situáciu, keď mnoho ľudí zostalo dovolenkovať v Bratislave, ponúkne obľúbené slovenské filmy, osobnosti filmového sveta, tóny sláčikovej hudby a pohodlné sedenie pod holým nebom. "Chceli sme im spríjemniť leto a dopriať kultúrny zážitok v podobe prehliadky populárnych slovenských letných filmových hitov, ktoré si môžu pozrieť vonku pod hviezdami s pohárom vína v ruke," vysvetlila prezidentka SFTA Wanda Adamík Hrycová.



Prvý ročník projektu sa bude konať pred novou budovou Slovenského národného divadla (SND) na Námestí Milana Rastislava Štefánika od soboty 22. augusta do nedele 30. augusta. V programe figuruje deväť slovenských filmových titulov – Všetko, čo mám rád, Sladké hry minulého leta, Na krásnom modrom Dunaji, Lóve, Fontána pre Zuzanu, Kandidát, Rabaka, Tigre v meste a Sedím na konári a je mi dobre. "Na premietaní niektorých z nich sa zúčastnia aj samotní tvorcovia a herci. Moderátorkou a sprievodkyňou filmových večerov bude Vera Wisterová," TASR o tom informoval Radomír Brhlík, PR manažér SFTA.



Projekcie Kina pod hviezdami slávnostne otvoria dvaja predstavitelia slovenského filmu. Prvú snímku Všetko, čo mám rád uvedie v sobotu jej režisér Martin Šulík, ktorý bude hovoriť aj o svojom novom filme Muž so zajačími ušami. Nedeľný večer bude patriť dielu režiséra Juraja Herza Sladké hry minulého leta s Janou Plichtovou, Františkom Veleckým, Milanom Lasicom a Júliusom Satinským. Hosťom večera bude humorista, herec a spisovateľ Milan Lasica, ktorý projekt slávnostne otvorí za hudobného sprievodu sláčikového kvarteta Pavel Bogacz Quartet.