SFÚ aj v pandemickom roku 2020 hospodáril so ziskom

Bratislava 1. marca (TASR) - Pandémia v roku 2020 determinovala aj činnosti Slovenského filmového ústavu (SFÚ). V štandardnom režime vykonával svoje aktivity len počas prvých dvoch mesiacov, po zvyšok roka pracoval v súlade s nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR. "Pandémia sa najviac dotkla Kina Lumiére, zmenila spôsob prezentácie filmov na domácich i zahraničných podujatiach, naopak, pozitívne ovplyvnila zhodnocovanie práv slovenských filmov," informovala TASR Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, ktorému sa napriek komplikovanej situácii podarilo vlani opäť dosiahnuť kladný hospodársky výsledok.



Hospodárenie ústavu v roku 2020 poznačil pokles tržieb i protipandemické opatrenia spojené so zvýšenými nákladmi na dezinfekciu a hygienické zabezpečenie. "Napriek neplánovaným zásahom do rozpočtu bolo hospodárenie SFÚ rovnako ako v predchádzajúcich obdobiach pozitívne a v súlade s plánom činnosti, kontraktom a jeho dodatkami, prioritnými projektmi a účelovými dotáciami," dodala Nôtová.



Celkové náklady inštitúcie za rok 2020 predstavovali 6.338.966,24 eura, najpodstatnejšiu časť z nich tvorili náklady na obnovu audiovizuálneho kultúrneho dedičstva. Celkové výnosy dosiahli sumu vo výške 6.358.723,21 eura aj napriek výpadku tržieb v dôsledku zatvorenia Kina Lumiére a uplatňovania prísnych epidemiologických opatrení v čase jeho otvorenia, ktoré obmedzovali počet divákov v kinosálach. Organizácia tak dosiahla zlepšený hospodársky výsledok vo výške 19.756,97 eura. "Podarilo sa to vďaka dôslednej realizácii úsporných opatrení a prekročením upraveného plánu vlastných výnosov, predovšetkým pri tržbách zo zhodnocovania práv výrobcu k slovenským filmom," vysvetlila Nôtová.



Dlhodobé projekty SFÚ zamerané na obnovu a záchranu audiovizuálneho dedičstva pokračovali v pandemickom roku bez prerušenia. Vlani kompletne obnovili 22 dlhometrážnych hraných filmov, 32 čiernobielych krátkometrážnych a stredometrážnych dokumentárnych filmov a ďalších 41 farebných a čiernobielych krátkometrážnych a stredometrážnych dokumentárnych filmov, novo zaradených do procesu kompletnej laboratórnej obnovy v roku 2020. "Úlohy v oblasti ochrany audiovizuálneho dedičstva zabezpečoval filmový archív aj vo finančne krátenom prioritnom projekte Zákonný depozitár, vlani prešlo kompletnou odbornou kontrolou a ošetrením 90.488 metrov filmových materiálov," dodala Nôtová.



Rozpočet SFÚ tvoria štyri základné zdroje - štátny príspevok, výnosy z vlastnej činnosti, príspevok Európskej únie na činnosť kancelárie Creative Europe Desk Slovensko a od roku 2012 sa ústav môže uchádzať aj o dotácie z Audiovizuálneho fondu (AVF). V minulom roku žiadal AVF o príspevok na štrnásť projektov, všetky boli podporené. Podrobné informácie zverejnil ústav v Správe o činnosti a hospodárení za rok 2020 dostupnej na www.sfu.sk.