Sharpe festival 2021 ponúkne viac ako 40 koncertov

Bratislava 2. septembra (TASR) – Tento víkend sa bude konať medzinárodný hudobný festival a konferencia Sharpe. Dvojdňové podujatie prinesie 3. a 4. septembra do bratislavskej Novej Cvernovky viac ako 40 koncertov na šiestich pódiách, interpretov a hudobných profesionálov privíta z viac ako 15 krajín. TASR o tom informoval PR manažér Matej Kráľ.



Dramaturgia festivalu dáva priestor tým najsviežejším hudobným projektom rôznych žánrov zo Slovenska aj zahraničia. V úvodnom dni návštevníkov čakajú koncerty domácich Isobutane, Edúv Syn, Stroon či Lomnické Čháve, ale tiež český elektronický producent HRTL, litovské power girl trio shishi alebo maďarský math-rock Kytaro. Sobota bude patriť luxemburskej pesničkárke C'est Karma, poľským avant-rockerom Javva alebo španielskym Pódium. Domácu scénu zastúpia Bulp, Queer Jane, Raptor Koch, I Am Planet a mnohí ďalší. Súčasťou hudobného programu budú tiež akustické koncerty vopred neoznámených interpretov pod hlavičkou In Between Books. Párty koncept Nočná sa počas sobotňajšej noci zhostí Underground stagu, na ktorý prinesie techno a temnú elektroniku.



Okrem návštevníkov sa interpreti môžu ukázať zároveň pred profesionálmi z hudobného biznisu. Hudobná konferencia otvorí na Sharpe aktuálne témy formou prednášok, panelových diskusií, workshopov či osobných stretnutí. Za účasti bieloruských predstaviteľov rady pre kultúru sa bude hovoriť o krehkosti slobody a vplyve politických pomerov v krajine na kultúrny život. O tom, ako si vedia navzájom pomôcť hudba a mesto, budú diskutovať Matúš Vallo a prvý amsterdamský nočný primátor Mirik Milan.



Hosťami hudobnej konferencie budú okrem iných Anne Haffmans z britského vydavateľstva Domino Records či agentka Beckie Sugden z ICM Partners, ktorá spolupracuje s menami ako Anderson .Paak, Noname alebo Playboi Carti. Témami budú úloha hudobných agentov, budúcnosť vydavateľstiev alebo čo môže hudobný priemysel spraviť tvárou v tvár klimatickej zmene. Chýbať nebudú listening session a speed-meeting session so zástupcami zahraničných festivalov a bookingových agentúr.



Organizátori Sharpe pripravujú festival s rešpektovaním pandemických opatrení a v súlade s platnými nariadeniami vlády a ÚVZ SR. Návštevníci sa aj preto musia pri vstupe preukázať potvrdením o očkovaní alebo negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19. Otestovať sa bude možné bezplatne aj pri vstupe na festival.